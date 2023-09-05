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Военный Фокус Российско-украинская война

Полгода сотрудничал с ГУР: пилот Кузьминов рассказал о деталях похищения Ми-8 (видео)

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Фото: Youtube / Volodymyr Zolkin | Максим Кузьминов — о спецоперации по угону вертолета Ми-8

Украина гарантировала российскому летчику Кузьминову вознаграждение, безопасность для семьи и новые документы. Пилот, не желая участвовать в войне, на сверхнизкой высоте пригнал воздушное судно, стоимостью до 14 млн долл.

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Пилот вертолета Ми-8 Максим Кузьминов утверждает, что контактировал с украинской разведкой полгода — готовился к побегу из РФ вместе с воздушным судном. В разговоре с блогером Владимиром Золкиным он рассказал, как защитил свою мать и как определял, откуда именно будет лететь в Украину. Ранее он поделился деталями функционирования российской армии: по его словам, командиры использовали дорогостоящий вертолет для перевозки кота. В другом фрагменте — описал, как именно происходил побег.

Кузьминов совершил перелет в Украину 9 августа, сказано в интервью с Золкиным. В течение полугода он общался с ГУР Минобороны, при этом мать летчика уже находилась за пределами РФ — была в безопасности.

Во время переговоров подробно обсуждался план спецоперации. В частности, нужно было решить, с какого именно российского аэродрома будет лететь Ми-8. В итоге определили, что будет лететь из Курска. Это было удобно из двух соображений: во-первых, близко к границе с Украиной, во-вторых, не было ряда других факторов, которые бы мешали лететь.

Отметим, ориентировочное расстояние от Курского аэродрома до российско-украинской границы — около 120 км. Примерно столько же вертолет должен был пролететь, чтобы добраться до аэропорта под Полтавой, где его "приняли" украинские разведчики.

Расстояние от Курска до аэродрома Fullscreen
Расстояние от Курска до аэродрома, где сел Ми-8 ВС РФ
Фото: Google maps

В конце концов ГУР и Кузьминов разработали "коридор полета" и 9 августа он стартовал. Рассказал детали спецоперации: двигался на сверхнизкой высоте, соблюдал режим радиомолчания. Наконец, добрался до цели, где его "благополучно встретили".

Пилот Ми-8 также рассказал, какое вознаграждение получит за то, что доставил на территорию Украины вертолет Ми-8 ВС РФ. С его слов, ему сделают новые документы и он получит 500 тыс. долл.

Спецоперация по угону вертолета: детали

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов 2 сентября заявил, что на территории Украины на Полтавщине приземлился российский вертолет Ми-8, пилот которого принял решение не участвовать в войне. Чтобы это стало возможным, украинская разведка провела спецоперацию под названием "Синица". В частности, к пилоту нашли "особый подход", перед этим вывезли в Украину всю его семью.

Когда пришло время, вертолет, нагруженный запчастями к российским самолетам, направился в Украину. На борту, кроме пилота Кузьминова, находилось еще несколько человек экипажа (двое). По словам главы разведки, их хотели захватить в плен, но не удалось: "К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы [взять] живыми, но имеем то, что имеем", — сказал Буданов.

Отметим, Ми-8 — многоцелевой вертолет, который ориентировочно стоит около 6-14 млн долл. (в зависимости от модификации). В течение войны в Украине Россия потеряла 21 воздушное судно этого типа.

Напоминаем, западные эксперты подтвердили, что Украина могла модернизировать противокорабельную ракету "Нептун". В частности, ее оборудовали системой для создания помех и новой системой навигации.

Между тем государственное КБ "Луч" показало видео, на котором взлетает неустановленная ракета. Аналитики исследовали видео и утверждают, что это действительно могла быть модернизированная ракета "Нептун", способная, по словам Данилова, преодолеть более 1 тыс. км.