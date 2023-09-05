Погибшие пилоты и отказавшиеся воевать: передавший Украине Ми-8 рассказал об авиации ВС РФ (видео)

По словам Максима Кузьминова, за время войны в Украине из его знакомых погибли около 15-20 российских пилотов. Он также добавил, что РФ располагает достаточными объемами военной техники.

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Российский пилот вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, который прилетел в Украину на вертолете и, по условиям соглашения с ГУР, получит полмиллиона долларов, рассказал о не вполне рациональном использовании авиации в РФ и привел пример с перевозкой кота командующего. Об этом сообщается на YouTube-канале Владимира Золкина.

Пилот сказал, что знает о множестве случаев, когда военные ресурсы используются нерационально. В частгости, когда командующему понадобилось перевезти кота.

Максим Кузьминов — зарплате пилотов ВС РФ и погибших во время войны

"У него там вроде какой-то породистый. И было назначено два экипажа: вертолеты Ми-8 и Ми-24. Два вертолета перевозили это великолепное животное из Ростова, условно говоря, в Ейск, Краснодарский край", — рассказал Кузьминов, добавив, что один из бортов выполнял роль прикрытия.

По его словам, на борту вертолетов в это время находилось по три человека, а сам перелет занял около часа.

Погибшие пилоты ВС РФ во время войны в Украине

По словам Кузьминова, из его знакомых пилотов погибли около 15-20 российских пилотов. Он также добавил, что РФ располагает достаточными объемами военной техники.

"Техники очень много, и вертолетов много, и самолетов много", — пояснил он.

Зарплата пилотов ВС РФ

Зарплата Кузьминова в рядах российской армии составляла 150 тысяч рублей в месяц, при этом мобилизованные получали заявленную зарплату в пределах до 200 тыс. рублей.

Однако, по словам пилота, не всем мобилизованным выплачивают зарплату.

"Не каждому платят. Во-вторых, это чтоб народ просто шел", — сказал пилот.

В российских летных училищах практически нет конкурса на место пилотов.

"Если раньше было 10 или 7 человек на место, сейчас берут всех. Конкурс — два человека на место. Нужно количество", — сказал он, добавив, что уровень подготовки российских пилотов командование заботит мало.

Аресты пилотов во время мятежа Пригожина

Во время мятежа Евгения Пригожина среди российских пилотов были и те, которые отказались участвовать в подавлении марша "вагнеровцев".

"Были ребята, которые отказались лететь. Через полчаса приехала машина, их — в наручники. До сих пор никто не знает, куда их увезли", — сказал он.

Напомним, что пилот РФ, который передал Украине вертолет Ми-8, призвал россиян перейти на сторону ВСУ.

Также сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл детали операции по захвату вертолета Ми-8.