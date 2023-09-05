Загиблі пілоти і ті, хто відмовився воювати: льотчик, який передав Україні Мі-8, розповів про авіацію ЗС РФ (відео)

За словами Максима Кузьмінова, за час війни в Україні з його знайомих російських пілотів загинуло близько 15-20. Він також додав, що РФ має у своєму розпорядженні достатні обсяги військової техніки.

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Російський пілот гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов, який прилетів в Україну на вертольоті й, за умовами угоди з ГУР, отримає півмільйона доларів, розповів про не цілком раціональне використання авіації у РФ і навів приклад із перевезенням кота командувача. Про це повідомляється на YouTube-каналі Володимира Золкіна.

Пілот сказав, що знає про безліч випадків, коли військові ресурси використовуються нераціонально. Зокрема, коли командувачу знадобилося перевезти кота.

Максим Кузьмінов — про зарплату пілотів ЗС РФ і загиблих під час війни

"У нього там начебто якийсь породистий. І було призначено два екіпажі: вертольоти Мі-8 і Мі-24. Два вертольоти перевозили цю чудову тварину з Ростова, умовно кажучи, в Єйськ, Краснодарський край", — розповів Кузьмінов, додавши, що один із бортів виконував роль прикриття.

За його словами, на борту вертольотів у цей час перебувало по троє людей, а сам переліт тривав близько години.

Загиблі пілоти ЗС РФ під час війни в Україні

За словами Кузьмінова, з його знайомих пілотів загинули близько 15-20 пілотів. Він також додав, що РФ має у своєму розпорядженні достатні обсяги військової техніки.

"Техніки дуже багато, і вертольотів багато, і літаків багато", — пояснив він.

Зарплата пілотів ЗС РФ

Зарплата Кузьмінова в лавах російської армії становила 150 тисяч рублів на місяць, водночас мобілізовані отримували заявлену зарплату в межах до 200 тис. рублів.

Однак, за словами пілота, не всім мобілізованим виплачують зарплату.

"Не кожному платять. По-друге, це щоб народ просто йшов", — сказав пілот.

У російських льотних училищах практично немає конкурсу на місце пілотів.

"Якщо раніше було 10 або 7 осіб на місце, зараз беруть усіх. Конкурс — дві людини на місце. Потрібна кількість", — сказав він, додавши, що рівень підготовки російських пілотів командування турбує мало.

Арешти пілотів під час заколоту Пригожина

Під час заколоту Євгена Пригожина серед російських пілотів були й ті, які відмовилися брати участь у придушенні маршу "вагнерівців".

"Були хлопці, які відмовилися летіти. Через пів години приїхала машина, їх — у наручники. Досі ніхто не знає, куди їх відвезли", — сказав він.

Нагадаємо, що пілот РФ, який передав Україні вертоліт Мі-8, закликав росіян перейти на бік ЗСУ.

Також повідомлялося, що голова ГУР Кирило Буданов розкрив деталі операції із захоплення вертольота Мі-8.