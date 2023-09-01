Был успешный пуск: КБ "Луч" подтвердило разработку новой ракеты для ВСУ (видео)

Украинские конструкторы, разработавшие антикорабельную ракету "Нептун" с дальностью полета 280 км, подтвердили намек Данилова на успешный пуск нового оружия для ВСУ.

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Государственное конструкторское бюро "Луч" косвенно подтвердило, что Украина удачно запустила собственную ракету. На существование этой ракеты намекали сразу два украинских чиновника: президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов. Краткое сообщение об успешном пуске размещено на странице Facebook бюро.

Сообщение КБ "Луч" содержит видео, которое накануне опубликовал Данилов. Видео сопровождается коротким текстом: "Слава Украине!" Другие детали отсутствуют. Впрочем издание "Цензор.нет" предположило, что сообщение — подтверждение успешного пуска украинской ракеты.

Ракета с дальностью 700 км: детали

Отметим, 29 августа 2023 года произошел удар неизвестных снарядов по аэродрому под Псковом. В результате удара сгорели четыре Ил-76, а еще три получили повреждения. При этом расстояние от аэродрома до границ Украины — около 700 км по прямой, и прямая проходит через воздушное пространство Беларуси.

Расстояние от аэродрома "Кресты" под Псковом до Украины — Google maps Фото: Google maps

После этого президент Зеленский заявил, что удар — результат успешного пуска украинской ракеты с дальностью полета 700 км. Впрочем ГУР Минобороны также объяснило, что во время атаки использовали беспилотники.

31 августа Алексей Данилов опубликовал видео пуска ракеты. Деталей пусковой установки не видно. Указывается, что "испытания успешны, реализация эффективна". Однако не ясно, когда именно сделана запись и боевой ли пуск или же тренировка.

Между тем издание Defence Express проанализировало видео и ситуацию в целом: объяснило, может ли идти речь о пуске ракеты "Нептун". О возможности реализации именно этой ракеты свидетельствуют два момента:

"наличие стартового ускорителя" (на видео видно, как он отделяется),

пусковая установка несколько похожа на ту, которую должны были применить для "Нептуна".

Отнсительно системе управления указывают, что ракета может иметь двойную систему управления (активную и инерционную), или же только инерционную — "вопрос открыт". Также есть вопросы по пусковой — по контурам она несколько похожа на систему, которую используют для запуска "Нептуна" и, одновременно, для работы ПРК Harpoon.

Пусковая установка для берегового ракетного комлекса HCDS под ПКР Harpoon Block II Фото: Defence Express

Между тем известно, что ракета "Нептун", согласно первоначальным данным, могла лететь на максимальное расстояние до 280 км и предназначалась для уничтожения кораблей противника. Также предполагают, что именно ею потопили российский флагман "Москва" весной 2022 года.

Напоминаем, 1 сентября Алексей Данилов второй раз за последние сутки пригрозил России украинскими дальнобойными ракетами: заявил, что там "будет гореть".

Между тем Украина имеет шанс получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Эксперт Александр Коваленко объяснил, что ВСУ с их помощью доберется до любой базы ВС РФ в оккупированном Крыму.