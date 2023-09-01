"Мы работаем из России": момент удара по Ил-76 в Пскове попал на спутниковые снимки

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что атакованы были самолеты, которые активно использовали оккупанты для перевозки грузов и десанта. Потери РФ составили 4 Ил-76.

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В ночь с 29 на 30 августа российский аэродром "Кресты" в Пскове был атакован дронами. Издание The War Zone получило спутниковые снимки авиабазы.

Журналисты получили спутниковые снимки, а также изображение инфракрасной камеры, которая зафиксировала момент удара на российский самолет. Оказалось, что успешная атака БПЛА действительно уничтожила два самолета, а еще два получили "ожоги". Их атаковали по центру, где расположены топливные баки и критическая часть лонжерона крыла.

Общий вид на авиабазу "Кресты" Фото: Planet Labs Inc.

"Мы работаем с территории России", — заявил начальник ГУР Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов изданию.

Вместе с тем он не стал уточнять, были ли это российские партизаны или разведчики ГУР. Также он отказался сказать, какие и сколько БПЛА использовали для атаки. Оценки генерал-майора, которые он озвучил журналистам, подтвердились визуально на спутниковых снимках. Два самолета уничтожены, другие два — серьезно повреждены.

Сильно поврежденные Ил-76 Фото: Planet Labs Inc.

Также снимок инфракрасной камеры зафиксировал момент атаки по самолету. Возможно, топливо в баках самолета стало причиной полного сгорания двух самолетов, но это невозможно точно установить. По словам Буданова, были атакованы именно исправные самолеты, которые использовались для перевозки военных грузов и десантников.

Инфракрасная камера зафиксировала удар по Ил-76 Фото: Planet Labs Inc.

Напомним, 1 сентября в РФ заявили о работе ПВО по "неопознанному объекту". Его зафиксировали в пригородном районе Кресты, где расположен аэропорт.

31 августа журналист Юрий Бутусов показал испытания картонных дронов, которые атаковали аэродромы в Пскове.