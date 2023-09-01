Стрельба в Пскове: в России заявили о работе ПВО по "неопознанному объекту" (видео)

По словам губернатора Псковской области, неизвестное устройство было замечено в пригородном районе Кресты, в котором расположен аэропорт.

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В ночь на 1 сентября в небе над российским городом Псков был обнаружен "неопознанный объект". Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram.

"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект", — сообщил чиновник.

По словам Михаила Ведерникова были приняты меры по нейтрализации объекта. Он также утверждает, что инцидент обошелся без последствий на земле.

Звуки стрельбы в Пскове

Отметим, что в пригородном районе Кресты расположен аэропорт, который несколькими днями ранее подвергся атаке беспилотников.

Telegram-канал "Осторожно новости" пишет, что местные жители слышали звуки стрельбы. Как отмечают авторы публикации, во время предыдущей атаки в городе пытались сбить дроны из стрелкового оружия.

Telegram-канал Monitor, который занимается отслеживанием вражеской авиации, сообщил, что в Пскове идет работа российской ПВО по беспилотникам.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 30 августа на аэродроме в российском Пскове были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В сети также появились спутниковые снимки аэродрома Пскове, который подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в ночь на 30 августа.

В отчете ISW от 30 августа говорится, что Россия, вероятно, сосредоточила противовоздушную оборону в Московской области, из-за чего большое количество дронов смогли беспрепятственно атаковать аэродром в Пскове.