"Ми працюємо з Росії": момент удару по Іл-76 у Пскові потрапив на супутникові знімки

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що атаковані були літаки, які активно використовували окупанти для перевезення вантажів та десанту. Втрати РФ склали 4 Іл-76.

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У ніч із 29 на 30 серпня російський аеродром "Крести" у Пскові було атаковано дронами. Видання The War Zone отримало супутникові знімки авіабази.

Журналісти отримали супутникові знімки, а також зображення інфрачервоної камери, яка зафіксувала момент удару на російський літак. З'ясувалося, що успішна атака БПЛА дійсно знищила два літаки, а ще два отримали "опіки". Їх атакували по центру, де розташовані паливні баки та критична частина лонжерона крила.

Загальний вид на авіабазу "Хрести" Фото: Planet Labs Inc.

"Ми працюємо з території Росії", – заявив начальник ГУР Міноборони генерал-майор Кирило Буданов журналістам.

Водночас він не став уточнювати, чи це були російські партизани, чи розвідники ГУР. Також він відмовився сказати, які і скільки БПЛА використали для атаки. Оцінки генерал-майора, які він озвучив журналістам, підтвердились візуально на супутникових знімках. Два літаки знищено, інші два — серйозно ушкоджені.

Сильно пошкоджені Іл-76 Фото: Planet Labs Inc.

Також знімок інфрачервоної камери зафіксував момент атаки по літаку. Можливо, паливо у баках літака стало причиною повного згорання двох літаків, але це неможливо точно встановити. За словами Буданова, були атаковані саме справні літаки, які використовувались для перевезення військових вантажів та десантників.

Інфрачервона камера зафіксувала удар по Іл-76 Фото: Planet Labs Inc.

Нагадаємо, 1 вересня в РФ заявили про роботу ППО по "нерозпізнаному обʼєкту". Його зафіксували в приміському районі Хрести, де розташовано аеропорт.

31 серпня журналіст Юрій Бутусов показав випробування картонних дронів, які атакували аеродроми у Пскову.