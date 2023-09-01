"Ми працюємо з Росії": момент удару по Іл-76 у Пскові потрапив на супутникові знімки
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що атаковані були літаки, які активно використовували окупанти для перевезення вантажів та десанту. Втрати РФ склали 4 Іл-76.
У ніч із 29 на 30 серпня російський аеродром "Крести" у Пскові було атаковано дронами. Видання The War Zone отримало супутникові знімки авіабази.
Журналісти отримали супутникові знімки, а також зображення інфрачервоної камери, яка зафіксувала момент удару на російський літак. З'ясувалося, що успішна атака БПЛА дійсно знищила два літаки, а ще два отримали "опіки". Їх атакували по центру, де розташовані паливні баки та критична частина лонжерона крила.
"Ми працюємо з території Росії", – заявив начальник ГУР Міноборони генерал-майор Кирило Буданов журналістам.
Водночас він не став уточнювати, чи це були російські партизани, чи розвідники ГУР. Також він відмовився сказати, які і скільки БПЛА використали для атаки. Оцінки генерал-майора, які він озвучив журналістам, підтвердились візуально на супутникових знімках. Два літаки знищено, інші два — серйозно ушкоджені.
Також знімок інфрачервоної камери зафіксував момент атаки по літаку. Можливо, паливо у баках літака стало причиною повного згорання двох літаків, але це неможливо точно встановити. За словами Буданова, були атаковані саме справні літаки, які використовувались для перевезення військових вантажів та десантників.
Нагадаємо, 1 вересня в РФ заявили про роботу ППО по "нерозпізнаному обʼєкту". Його зафіксували в приміському районі Хрести, де розташовано аеропорт.
31 серпня журналіст Юрій Бутусов показав випробування картонних дронів, які атакували аеродроми у Пскову.