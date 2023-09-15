Українські військові провели контрдиверсійні навчання в районі Чорнобильської зони (фото)

За сценарієм, ворожа ДРГ проникла на територію України, але її вчасно виявили та знищили. Дії відбувались спільно з прикордонниками.

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Сили оборони України провели навчання з контрдиверсійної боротьби в районі Чорнобильської зони. Про це повідомляє Командування Обʼєднаних сил ЗС України у фейсбуці.

На Київському напрямку та зокрема в Чорнобильській зоні проведені навчання Державної прикордонної служби України та ЗСУ. Командувач Обʼєднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розказав про сценарій навчань: диверсійно-розвідувальна група намагалась перетнути державний кордон, а далі зайти вглиб української території.

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Roshel Senator на навчаннях Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Захід диверсантів вчасно помітив спостережний пост. Далі приєдналися оператори із засобами спостереження та розвідки, а також протидиверсійний резерв. Військові завдали вогневе ураження ворожій групі. Для цього застосували безпілотники для корегування ударів. Окрім цього було підірвано мінно-вибухове загородження. Відтак військові змогли ліквідувати ворожу загрозу.

Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Як заявив Наєв, тренування проводяться дуже часто, щоб контрдиверсійні групи постійно підтримувались в боєготовності.

"Крім того ми постійно працюємо над удосконаленням фортифікаційного обладнання, а також підсиленням державного кордону України й насиченням його технічними засобами спостереження", — заявив Наєв.

Сергій Наєв Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Також відбулася зустріч з представниками обласних військових адміністрацій Північної операційної зони, щоб продемонструвати, як треба оснащувати державний кордон, і як боротись з диверсантами. Наєв заявив, що було вироблено єдиний підхід до проведення робіт із підсилення держкордону й оснащення його засобами відеоспостереження.

Нагадаємо, 15 вересня українські військові знищили ворожий БТР, який заблокував прохід іншій техніці окупантів.

Також ЗМІ повідомляли, що окупанти намагалися вкрасти власні танки Т-90М, щоб з ними перейти на бік ЗСУ.