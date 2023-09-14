Sea Breeze 2023: українські водолази беруть участь у навчаннях

Через повномасштабну війну, РФ замінувала значну частину Чорного моря, тому українські водолази-сапери мають значний досвід.

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В Україні проходять міжнародні навчання Sea Breeze-2023. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що до навчань доєднались військові водолази. Про це повідомляє АрміяInform.

Навчання Sea Breeze відбуваються з метою навчання та тренування українських військових та партнерів.

"Це дозволяє нам попрацювати в міжнародному середовищі й обмінятися досвідом з нашими партнерами. Насправді дуже цікаво спостерігати як працює, наприклад, американська команда з розмінування, як це роблять наші військові водолази, які розміновують вибухонебезпечні предмети під водою на глибині 20 метрів", — пояснює Плетенчук.

Він додає, що якщо у сапера немає права на помилку, то у військового водолаза — і поготів. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спеціалістам додались величезні обсяги роботи. Окупанти замінували значну частину акваторії Чорного моря.

Самі навчання несуть здебільшого гуманітарний характер, щоб убезпечити цивільне судноплавство. Плетенчук також додав, що у ВМС є власна водолазна школа, де готують фахівців. Цей досвід є цінним й Україна готова з ним подітися зі світом.

Міжнародні навчання тривають з 11 по 15 вересня. В них беруть участь представники США, Великої Британії, Франції, Болгарії, Румунії та Туреччини. Вони відбуваються біля румунських берегів та в дельті Дунаю.

Нагадаємо, у 2022 році Україна планувала запросити на навчання Sea Breeze 60 учасників, що вдвічі більше, ніж у 2021 році.

13 вересня в Румунії "рішуче засудили" порушення її повітряного простору РФ і проводять консультації з НАТО через падіння БПЛА.