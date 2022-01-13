Майже вдвічі більше, ніж минулого року: на навчання Sea Breeze Україна запрошує 60 учасників

У 2021 році навчання відвідали 5000 військових і спостерігачів із 32 країн світу. Маневри були наймасштабнішими за 20 років.

Офіцери Державної прикордонної служби України взяли участь у конференції, присвяченій навчанням Sea Breeze-2022. У їхньому ході обговорювали деталі участі країн НАТО й партнерів у міжнародних маневрах. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Українські прикордонники діятимуть спільно з іншими силами безпеки України та всіма учасниками в кожному з компонентів навчань — морському, авіаційному та сухопутному. Зокрема, як зазначають у Держприкордонслужбі, бійці швидкого реагування та мобільного підрозділу "Дозор" будуть задіяні в протидесантних і антисаботажних заходах.

До участі в навчаннях запросили понад 60 країн і міжнародних організацій. Зазначається, що кількість учасників у маневрах постійно зростає. У 2021 році в них взяли участь 32 країни та спостерігачі. Усього було задіяно 40 одиниць авіації та 32 бойові кораблі.

У 2022 році Морська охорона виділить 9 кораблів і катерів для участі в навчаннях. Вони будуть:

здійснювати контроль цивільного судноплавства

відпрацьовувати артилерійські стрільби

відпрацьовувати дії в атаці й обороні

здійснювати протидиверсійну оборону корабля

брати участь у заходах щодо ППО

Нагадаємо, минулорічні навчання Sea Breeze стартували 28 червня в Чорному морі. За кілька днів до старту навчань 3 червня РФ заявила про відкриття попереджувального вогню з британського есмінця HMS Defender. Москва звинуватила корабель Королівського флоту в "порушенні кордону" після того, як есмінець зайшов на 3 км углиб українських територіальних вод окупованого Криму.