Майже вдвічі більше, ніж минулого року: на навчання Sea Breeze Україна запрошує 60 учасників
У 2021 році навчання відвідали 5000 військових і спостерігачів із 32 країн світу. Маневри були наймасштабнішими за 20 років.
Офіцери Державної прикордонної служби України взяли участь у конференції, присвяченій навчанням Sea Breeze-2022. У їхньому ході обговорювали деталі участі країн НАТО й партнерів у міжнародних маневрах. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Українські прикордонники діятимуть спільно з іншими силами безпеки України та всіма учасниками в кожному з компонентів навчань — морському, авіаційному та сухопутному. Зокрема, як зазначають у Держприкордонслужбі, бійці швидкого реагування та мобільного підрозділу "Дозор" будуть задіяні в протидесантних і антисаботажних заходах.
До участі в навчаннях запросили понад 60 країн і міжнародних організацій. Зазначається, що кількість учасників у маневрах постійно зростає. У 2021 році в них взяли участь 32 країни та спостерігачі. Усього було задіяно 40 одиниць авіації та 32 бойові кораблі.
У 2022 році Морська охорона виділить 9 кораблів і катерів для участі в навчаннях. Вони будуть:
- здійснювати контроль цивільного судноплавства
- відпрацьовувати артилерійські стрільби
- відпрацьовувати дії в атаці й обороні
- здійснювати протидиверсійну оборону корабля
- брати участь у заходах щодо ППО
Нагадаємо, минулорічні навчання Sea Breeze стартували 28 червня в Чорному морі. За кілька днів до старту навчань 3 червня РФ заявила про відкриття попереджувального вогню з британського есмінця HMS Defender. Москва звинуватила корабель Королівського флоту в "порушенні кордону" після того, як есмінець зайшов на 3 км углиб українських територіальних вод окупованого Криму.