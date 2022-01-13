Почти вдвое больше, чем в прошлом году: на учения Sea Breeze Украина приглашает 60 участников
В 2021 году учения посетили 5000 военных и наблюдателей из 32 стран мира. Маневры были самыми масштабными за 20 лет.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины приняли участие в конференции, посвященной учениям Sea Breeze-2022. В их ходе обсуждались детали участия стран НАТО и партеров в международных маневрах. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Украинские пограничники будут действовать совместно с другими силами безопасности Украины и всеми участниками в каждом из компонентов учений — морском, авиационном и сухопутном. В частности, как отмечают в Госпогранслужбе, бойцы быстрого реагирования и мобильного подразделения "Дозор" будут задействованы в противодесантных и антисаботажных мероприятиях.
К участию в учениях пригласили более 60 стран и международных организациях. Отмечается, что количество участников в маневрах постоянно растет. В 2021 году в них приняли участие 32 страны и наблюдатели. Всего было задействовано 40 единиц авиации и 32 боевых корабля.
В 2022 году Морская охрана выделит 9 кораблей и катеров для участия в учениях. Они будут:
- осуществлять контроль гражданского судоходства
- отрабатывать артиллерийские стрельбы
- отрабатывать действия в атаке и обороне
- совершать противодиверсионную оборону корабля
- участвовать в мероприятиях по ПВО
Напомним, прошлогодние учения Sea Breeze стартовали 28 июня в Черном море. За несколько дней до старта учений 3 июня РФ заявила об открытии предупредительного огня по британскому эсминцу HMS Defender. Москва обвинила корабль Королевского флота в "нарушении границы" после того, как эсминец зашел на 3 км вглубь украинских территориальных вод оккупированного Крыма.