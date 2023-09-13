В Румунії "рішуче засудили" порушення її повітряного простору РФ і проводять консультації з НАТО

Румунська армія знайшла нові уламки російських безпілотників на своїй території після атаки на українські порти в Рені та в Ізмаїлі.

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В Румунії заявили, що рішуче засуджують порушення її повітряного простору армією РФ. Через це Міністерство закордонних справ викликало до себе посла Росії в Румунії. Про це пише румунське видання Digi24.

Уламки російського безпілотника знайшли на площі в кілька десятків метрів у Тулчі.

"На тлі ідентифікації 13 вересня 2023 року нових фрагментів безпілотника, подібного до тих, що використовувалися російською армією, розсіяних на площі в кілька десятків метрів, у повіті Тульча, МЗС повторює свій рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії. Міністерство закордонних справ рішуче закликає припинити атаки на українське населення та цивільну інфраструктуру", — йдеться в повідомленні.

В МЗС також закликали РФ дотримуватися норм міжнародного права, зокрема, недоторканності повітряного простору Румунії.

"Міністерство закордонних справ знову рішуче засуджує ці незаконні напади, які порушують міжнародне право та вважаються військовими злочинами", — повідомили в МЗС.

У відомстві зазначили, що консультуються щодо ситуації, що склалася, з союзниками по НАТО.

Нагадаємо, що у румунському селі Плауру, яке страждає він нальотів російських дронів внаслідок атак РФ на українські порти Ізмаїл та Рені, будують бомбосховища для місцевих жителів.

Раніше повідомлялося, що мер комуни Чаталкіой в Румунії попросив відселити у безпечне місце жителів села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл, який систематично атакують "шахедами" ЗС РФ.