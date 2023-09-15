"Заблокировал переправу": бойцы бригады им. Ивана Богуна уничтожили вражеский БТР (видео)

Вследствие успешной работы Сил обороны сгоревший транспорт сделал невозможным свободный проход другой техники.

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Бойцы 1-й Отдельной Бригады Специального назначения им. Ивана Богуна уничтожили российский БТР. Об этом 15 сентября сообщили в Facebook подразделения.

На видео можно увидеть, что российская техника стоит в поле. Впоследствии воины применили артиллерию и ликвидировали боевую машину.

"Приятным бонусом — сгоревший БТР заблокировал переправу и сделал невозможным свободный проход другой техники", — говорится в сообщении.

Уничтожение техники РФ в сентябре

Бойцы Тактической Группы "Адам" 14 сентября применили FPV-дрон и уничтожили МТ-ЛБ российских захватчиков. Воины зафиксировали технику войск РФ среди густой растительности. Впоследствии украинские защитники решили применить ударный беспилотник, что было удачным решением.

Также 11 сентября воинами 77-й бригады десантных войск был обезврежен российский беспилотник "Орлан". Скоординированные усилия украинских специалистов, представляющих подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны бригады позволили достичь положительного результата в уничтожении техники.

Бойцы ВСУ благодаря волынской теробороне и FPV-дронам сумели ликвидировать танк Т-72. Артиллеристы и операторы получили информацию о соответствующем расположении российской машины и ликвидировали технику. Бойцы сумели вовремя зафиксировать передвижение тяжелой бронетехники оккупантов.

Напомним, 14 сентября пограничники уничтожили опорный пункт россиян вблизи Бахмута. Действия украинских защитников вынудили оккупантов искать укрытие. В блиндаже, куда попала артиллерийская мина военнослужащих Государственной пограничной службы, находились по меньшей мере трое захватчиков.