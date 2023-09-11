Десантниками 77-й бригады ДШВ обезврежен вражеский "Орлан" (видео)

Скоординированные усилия специалистов радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны бригады позволили достичь положительного результата.

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Бойцы 77-й бригады ДШВ успешно обезвредили российский беспилотник "Орлан". В Facebook 11 сентября сообщили подробности.

Положительного результата удалось достичь благодаря взаимодействию специалистов радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны бригады. Именно скоординированные действия помогли ликвидировать опасность.

"РЭБ и ПВО — нерушимая стена для средств воздушного нападения противника", — говорится в сообщении.

Десантники добавили, что враг не будет чувствовать себя в безопасности на украинской земле. Они отметили, что каждый посаженый вражеский летательный аппарат это спасенные жизни воинов, защищающих Украину.

"Врагу нет места нигде на территории Украины: ни на земле, ни в воде, ни в небе", — говорится в сообщении.

Уничтожение "Орланов" армии России

Российские войска регулярно теряют беспилотники, которые обеспечивают оккупантам разведку. В июле бойцы 92 бригады сбили российский беспилотник "Орлан". Сначала защитники решили, что ракета прошла мимо и не попала. Впоследствии бойцы зафиксировали, что дрон удалось ликвидировать.

В мае украинские защитники уничтожили "Орлан-10" и ZALA. Бойцы 93 бригады "Холодный Яр" успешно отработали в районе Бахмута. Бойцы ликвидировали два БПЛА, которые позволяли российским захватчикам проводить разведывательные мероприятия. Оба дрона давали возможность оккупантам осуществлять разведку на расстоянии 20 км. Такая работа этих технических средств предоставляла возможность артиллерии врага осуществлять соответствующую корректировку.

Напомним, 28 августа эксперты показали, как работает дрон-камикадзе "Ланцет". Дроны "Орлан" и "Ланцет" запускаются двумя бойцами из катапульты и дополняют друг друга в охоте за целями противника.