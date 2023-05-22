Уничтожили "Орлан-10" и ZALA: 93 бригада "Холодный Яр" работает в районе Бахмута (видео)

"Холоднояровцы" ликвидировали два БПЛА, позволявших российским захватчикам проводить разведку на расстоянии 20 км.

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"Орлан-10" и ZALA, беспилотники российских войск, были ликвидированы зенитными подразделениями 93-й бригады "Холодный Яр". Об этом сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

Оба БПЛА самолетного типа позволяли российским захватчикам проводить разведку на расстоянии 20 км. Такая работа этих технических средств давала возможность артиллерии корректировать огонь.

В сообщении отмечено, что "холоднояровцы" постоянно устраивают оккупантам "самолетопад". Против воздушных целей используются разные зенитные ракетные комплексы.

Что известно о БПЛА "Орлан-10"

"Орлан-10" — БПЛА, разработанный в 2000-х годах. Это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс. Его задачей являются разведывательные операции. В мае 2022 года была представлена его ударная модификация. Военные из США оценивают стоимость дрона от $87 тысяч до $120 тысяч. Считается одним из самых массовых БПЛА в армии РФ.

Характеристики БПЛА ZALA

Беспилотник ZALA – промышленный беспилотник типа "летающее крыло", производимый российской компанией ZALA Aero Group. Он имеет размах крыла 2,8 м. Продолжительность полета составляет 4 часа. Скорость полета – до 125 км/ч. Имеет максимальный вес 7,5 кг, а его полезная нагрузка — 1,5 кг.

Напомним, 13 мая украинские военные в Херсонской области уничтожили два беспилотника РФ. В частности, украинские защитники ликвидировали разведывательную БПЛА "Орлан-10" и ударную БПЛА типа "Ланцет".

Также в марте ВСУ разрушили миф о "неуязвимости" российского дрона Zala 421-16E2. Вооруженные силы Украины сбили российский разведывательный дрон Zala 421-16E2 с помощью соответствующих средств радиоэлектронной борьбы.