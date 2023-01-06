Летел бомбить Украину: ВСУ сбили редкий ударный вариант дрона Орлан-10 (фото)
Россияне вооружили беспилотник гранатами ВОГ-25, но так и не успели их сбросить.
Украинские военные сбили российский разведывательный дрон "Орлан-10", переделанный под ударный. Подробности и фото опубликовал в Telegram Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
"Орлан-10" приземлили 4 января с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Как оказалось, россияне вооружили беспилотник двумя контейнерами с кассетными боеприпасами, которые закрепили на подвесах под крыльями. Судя по кадрам, дрон так и не успел сбросить снаряды.
"Несколько месяцев назад москали хвастались "уникальной" модернизацией "Орлана" до уровня ударного БПЛА путем установки кассет для сброса боеприпасов. Похоже, что денег на этой "модернизации" украли много, поскольку прибор — "аналоговнет" еще тот", — прокомментировали в Центре.
Как передает российское агентство "РИА Новости", в мае Минобороны России сообщило о начале применения на войне ударной модификации дрона "Орлан-10". Для них изготовили специальные блоки-контейнеры, в каждый из которых помещаются осколочно-фугасные снаряды в виде выстрелов для подствольного гранатомета ВОГ-25, оснащенных оперением для стабилизации при сбросе.
Таким образом один дрон несет четыре бомбы с радиусом поражения около 10 метров. Военнослужащие утверждают, что могут сбрасывать гранаты поштучно или все сразу. Результат бомбардировки снимает встроенная видеокамера.
"Орлан-10" считается самым массовым беспилотником в российской армии. Изначально он предназначен для ведения разведки, наблюдения, радиоэлектннойй борьбы. С самого начала войны "Орланы" стали "глазами" для артиллерии ВС РФ, ведь помогают обнаружить украинские позиции и корректировать огонь. Военные из США оценивают стоимость такого БПЛА от $87 тысяч до $120 тысяч.
Технические характеристики "Орлан-10"
- Взлетная масса: 14 кг
- Масса полезной нагрузки: до 5 кг
- Скорость полета: до 150 км/ч
- Продолжительность полета: до 18 ч
- Максимальная высота: 6 км
- Дальность действия: до 120 км от наземной станции управления или до 600 км в автономном режиме
Ранее украинский эксперт по беспилотникам Валерий Яковенко рассказал о деградации беспилотников ВС РФ. По его словам, поначалу "Орланы" представляли большую угрозу, но бойцы ВСУ научились обнаруживать их по тепловому следу и сбивать. Когда "Орланов" осталось мало, россияне начали применять менее популярные модели БПЛА, которые собирают преимущественно из иностранных комплектующих.
В декабре стало известно, что РФ получает электронику для дронов "Орлан" в обход санкций США. Как выяснили исследователи, цепочку поставок наладили через компании в Гонконге и Флориде.