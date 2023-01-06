Летел бомбить Украину: ВСУ сбили редкий ударный вариант дрона Орлан-10 (фото)

Россияне вооружили беспилотник гранатами ВОГ-25, но так и не успели их сбросить.

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Украинские военные сбили российский разведывательный дрон "Орлан-10", переделанный под ударный. Подробности и фото опубликовал в Telegram Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Орлан-10" приземлили 4 января с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Как оказалось, россияне вооружили беспилотник двумя контейнерами с кассетными боеприпасами, которые закрепили на подвесах под крыльями. Судя по кадрам, дрон так и не успел сбросить снаряды.

[ + – ] Cбитый дрон "Орлан-10" ударной модификации Фото: Telegram

"Несколько месяцев назад москали хвастались "уникальной" модернизацией "Орлана" до уровня ударного БПЛА путем установки кассет для сброса боеприпасов. Похоже, что денег на этой "модернизации" украли много, поскольку прибор — "аналоговнет" еще тот", — прокомментировали в Центре.

[ + – ] Контейнеры для сброса боеприпасов с дрона "Орлан-10" [ + – ] Контейнер с гранатами, снятый с "Орлан-10"

Как передает российское агентство "РИА Новости", в мае Минобороны России сообщило о начале применения на войне ударной модификации дрона "Орлан-10". Для них изготовили специальные блоки-контейнеры, в каждый из которых помещаются осколочно-фугасные снаряды в виде выстрелов для подствольного гранатомета ВОГ-25, оснащенных оперением для стабилизации при сбросе.

[ + – ] Граната ВОГ-25 для сброса с дрона "Орлан-10" Фото: Скриншот

Таким образом один дрон несет четыре бомбы с радиусом поражения около 10 метров. Военнослужащие утверждают, что могут сбрасывать гранаты поштучно или все сразу. Результат бомбардировки снимает встроенная видеокамера.

"Орлан-10" считается самым массовым беспилотником в российской армии. Изначально он предназначен для ведения разведки, наблюдения, радиоэлектннойй борьбы. С самого начала войны "Орланы" стали "глазами" для артиллерии ВС РФ, ведь помогают обнаружить украинские позиции и корректировать огонь. Военные из США оценивают стоимость такого БПЛА от $87 тысяч до $120 тысяч.

Технические характеристики "Орлан-10"

Взлетная масса: 14 кг

Масса полезной нагрузки: до 5 кг

Скорость полета: до 150 км/ч

Продолжительность полета: до 18 ч

Максимальная высота: 6 км

Дальность действия: до 120 км от наземной станции управления или до 600 км в автономном режиме

Ранее украинский эксперт по беспилотникам Валерий Яковенко рассказал о деградации беспилотников ВС РФ. По его словам, поначалу "Орланы" представляли большую угрозу, но бойцы ВСУ научились обнаруживать их по тепловому следу и сбивать. Когда "Орланов" осталось мало, россияне начали применять менее популярные модели БПЛА, которые собирают преимущественно из иностранных комплектующих.

В декабре стало известно, что РФ получает электронику для дронов "Орлан" в обход санкций США. Как выяснили исследователи, цепочку поставок наладили через компании в Гонконге и Флориде.