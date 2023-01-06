Летів бомбити Україну: ЗСУ збили рідкісний ударний варіант дрону Орлан-10 (фото)

Росіяни озброїли безпілотник гранатами ВОГ-25, але так і не встигли скинути їх.

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Українські військові збили російський розвідувальний дрон Орлан-10, перероблений під ударний. Подробиці та фото опублікував у Telegram Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Орлан-10" приземлили 4 січня за допомогою радіоелектронної боротьби. Як виявилось, росіяни озброїли безпілотник двома контейнерами із касетними боєприпасами, які закріпили на підвісах під крилами. Зважаючи на кадри, дрон так і не встиг скинути снаряди.

[ + – ] Збитий дрон "Орлан-10" ударної модифікації Фото: Telegram

"Кілька місяців тому москалі хвалилися "унікальною" модернізацією "Орлана" до рівня ударного БПЛА шляхом встановлення касет для скидання боєприпасів. Схоже, що грошей на цій "модернізації" вкрали багато, оскільки прилад — "аналогівнемає" ще той", — прокоментували в Центрі.

[ + – ] Контейнери для скидання боєприпасів із дрону "Орлан-10" [ + – ] Контейнер із гранатами, знятий з "Орлан-10"

Як передає російське агентство " РИА Новости ", у травні Міноборони Росії повідомило про початок застосування на війні ударної модифікації дрону "Орлан-10". Для них виготовили спеціальні блоки-контейнери, у кожний з яких поміщаються осколково-фугасні снаряди у вигляді пострілів для гранатомета підствольного ВОГ-25, оснащених оперенням для стабілізації при скиданні.

[ + – ] Граната ВОГ-25 для скидання з дрону "Орлан-10" Фото: Скриншот

Таким чином, один дрон несе чотири бомби з радіусом поразки близько 10 метрів. Військовослужбовці стверджують, що можуть скидати гранати поштучно чи всі одразу. Результат бомбардування знімає вбудована відеокамера.

"Орлан-10" вважається наймасовішим безпілотником у російській армії. Спочатку він був призначений для ведення розвідки, спостереження, радіоелектронної боротьби. Із самого початку війни "Орлани" стали "очима" для артилерії ЗС РФ, адже допомагають виявити українські позиції та коригувати вогонь. Військові із США оцінюють вартість такого БПЛА від $87 тисяч до $120 тисяч.

Технічні характеристики "Орлан-10"

Злітна вага: 14 кг

Маса корисного навантаження: до 5 кг

Швидкість польоту: до 150 км/год

Тривалість польоту: до 18 год.

Максимальна висота: 6 км

Дальність дії: до 120 км від наземної станції керування або до 600 км в автономному режимі

Раніше український експерт з безпілотників Валерій Яковенко розповів про деградацію безпілотників ЗС РФ. За його словами, спочатку "Орлани" становили велику загрозу, але бійці ЗСУ навчилися виявляти їх тепловим слідом і збивати. Коли "Орланів" залишилося замало, росіяни почали застосовувати менш популярні моделі БПЛА, які збирають переважно із іноземних комплектуючих.

У грудні стало відомо, що РФ отримує електроніку для дронів "Орлан" в обхід санкцій США. Як з'ясували дослідники, ланцюжок поставок налагодили через компанії у Гонконгу та Флориді.