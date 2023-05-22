Знищили "Орлан-10" і ZALA: 93 бригада "Холодний Яр" працює в районі Бахмута (відео)

"Холодноярці" ліквідували два БПЛА, які дозволяли російським загарбникам проводити розвідку на відстані 20 км.

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"Орлан-10" і ZALA, безпілотники російських військ, були ліквідовані зенітними підрозділами 93-ої бригади "Холодний Яр". Про це повідомили в пресслужбі підрозділу у Facebook.

Обидва БПЛА літакового типу дозволяли російським загарбникам проводити розвідку на відстані 20 км. Така робота цих технічних засобів надавала можливість артилерії здійснювати корегування.

У повідомленні зазначено, що "холодноярці" постійно влаштовують окупантам "літакопад". Проти повітряних цілей застосовуються різні зенітні ракетні комплекси.

Що відомо про БПЛА "Орлан-10"

"Орлан-10" — БПЛА, розроблений у 2000-х роках. Це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс. Його завданням є розвідувальні операції. У травні 2022 року була представлена його ударна модифікація. Військові зі США оцінюють вартість дрона від $87 тисяч до $120 тисяч. Вважається одним із наймасовіших БПЛА в армії РФ.

Характеристики БПЛА ZALA

Безпілотник ZALA — промисловий безпілотник типу "летюче крило", який виробляє російська компанія ZALA Aero Group. Він має розмах крила 2,8 м. Тривалість польоту становить 4 години. Швидкість польоту — до 125 км/год. Має максимальну вагу 7,5 кг, а його корисне навантаження — 1,5 кг.

Нагадаємо, 13 травня українські військові в Херсонській області знищили два безпілотники РФ. Зокрема, українські захисники ліквідували розвідувальний БПЛА "Орлан-10" і ударний БПЛА типу "Ланцет".

Також у березні ЗСУ зруйнували міф стосовно "неуразливості" російського дрона Zala 421-16E2. Збройні сили України збили російський розвідувальний дрон Zala 421-16E2 за допомогою відповідних засобів радіоелектронної боротьби.