ЗСУ розвінчали міф про "невразливість" російського дрона Zala 421-16E2: як його збили (фото)

Росіяни стверджують, що БПЛА Zala не можна "заглушити" системами РЕБ, але українські військові розвіяли цей міф.

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Збройні сили України збили російський розвідувальний дрон Zala 421-16E2 за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Про це у Facebook відзвітувала 58-а окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського.

ЗСУ збили Zala 421-16E2

Група інженерного забезпечення спромоглася уразити ворожий безпілотник за допомогою українського комплексу РЕБ "Буковель-AD". Судячи з опублікованого фото, дрон випустив парашут і безпечно приземлився десь посеред лісу, де його знайшли захисники України. Наразі фахівці вивчають пристрій Zala 421-16E2, а також вміст карти пам'яті.

Дрон Zala 421-16E2, збитий комплексом РЕБ "Буковель-AD"

"Завдяки злагодженій роботі військових, ця пташка вже відліталася. Виговці б'ють точно. Ласкаво просимо до України", — написали військові.

Камера із захопленого дрона Zala 421-16E2 Карта пам'яті захопленого дрона Zala 421-16E2 Фото: Facebook

Що відомо про Zala 421-16E2

ZALA 421-16E2 — це промисловий безпілотник типу "літаюче крило", що виробляється російською компанією ZALA Aero Group. На офіційному сайті вказано, що його можна запускати з непідготовлених майданчиків за допомогою катапульти й оснащувати різними корисними навантаженнями.

Характеристики Zala 421-16E2

розмах крила: 2,8 м;

дальність зв'язку: понад 30 км;

максимальна дальність польоту: 35 км;

тривалість польоту: 4 години;

стеля висоти: 3 600 м;

швидкість польоту: до 125 км/год;

максимальна вага: 7,5 кг;

вага корисного навантаження: 1,5 кг.

"Неуразливість" Zala 421-16E2

Як пише російське видання "Газета.ru", ЗС РФ використовує дрони Zala для ведення розвідки та коригування вогню, зокрема для виявлення та знищення артилерійських батарей ЗСУ. Генерал-майор ВПС Росії у відставці Ігор Лютих заявив, що нібито такі БПЛА використовують зашифровані канали зв'язку, а також змінюють тип управління з ручного на автономний, що додатково збиває українських військових.

"Це робить безпілотник практично невидимим для засобів радіолокації ЗСУ. Їх виявлення і, відповідно, знищення вкрай утруднене. Безпілотник Zala майже невразливий для українських РЕБ. Вони його не бачать. Звичайно, його можна збити, коли він знаходиться в зоні прямої видимості, але придушити його засобами електронної боротьби у ЗСУ не виходить", — зазначив російський військовий.

Проте, як повідомила 58-а бригада, Zala 421-16E2 збили саме за допомогою РЕБ, що вкотре викриває міф про технологічну перевагу ЗС РФ. Згаданий комплекс "Буковель-AD" розроблений українським підприємством Proximus LLC для раннього виявлення та придушення БПЛА на відстані до 20 км. Він "глушить" сигнали управління та передавання даних, таких як GPS, ГЛОНАСС, Galileo та Beidou, а також створює помилкові сигнали. Комплекс є станцією на базі пікапа.

У лютому з'явилася інформація, що в Росії збільшили випуск дронів-камікадзе "КУБ" від ZALA Aero. Це баражуючий боєприпас, що містить 3 кг вибухівки та літає зі швидкістю 130 км/год.

ZALA AERO також випускає російські дрони-камікадзе "Ланцет", які активно використовуються на полі бою. Росіяни запевняють, що нещодавно модифікували цей апарат, збільшивши його бойову міць завдяки корисному навантаженню.