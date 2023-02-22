У Росії збільшили випуск дронів-камікадзе "КУБ": чим ці безпілотники небезпечні для ЗСУ

Новий БПЛА дуже схожий на іранські Shahed, але його розробляє концерн "Калашников".

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Міністерство оборони РФ значно збільшило замовлення концерну "Калашников" на виробництво дронів-камікадзе типу "КУБ", повідомляє ТАСС. Розробником безпілотника, який дуже схожий на модифікований іранський "Шахід", займалася компанія ZALA Aero (входить до концерну "Калашников").

За словами президента групи компаній Алана Лушнікова, всі підприємства концерну зараз працюють у посиленому режимі, й основні замовлення від Міноборони якраз надходять саме на виробництво таких безпілотних систем.

"КУБ" — баражуючий боєприпас, який несе на собі 3 кг вибухівки. Дрон-камікадзе здатний пролетіти до 65 км на максимальній швидкості 130 км/год. За заявою інженерів, БПЛА здатний уражати будь-які цілі як на суші, так і на воді, незалежно від їх прихованості. Наводиться дрон за допомогою координат виявленої цілі або інструментів оптико-електронного наведення. За словами розробників, електронна та програмна начинка БПЛА дозволить за необхідності застосовувати його у так званому "рої безпілотників".

Деякі експерти вважають, що трьох кілограмів вибухівки недостатньо, щоб пробити броню танка, але цей боєзапас підходить для знищення опорних точок супротивника чи артилерійських підрозділів.

Раніше Фокус писав, що ізраїльську систему оповіщення про наближення ракет і БПЛА випробують в Україні.

Також ми повідомляли про те, що представники російського ВПК показали на виставці в ОАЕ свої розробки. Цікаво, що розрекламований БПЛА "Ланцет" російська делегація не привезла, бо він "незручний для транспортування", натомість показали "КУБ".