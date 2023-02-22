В России увеличили выпуск дронов-камикадзе "КУБ": чем эти беспилотники опасны для ВСУ

Новый БПЛА разительно похож на иранские Shahed, но его разрабатывает концерн "Калашников".

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Министерство обороны РФ значительно увеличило заказы концерну "Калашников" на производство дронов-камикадзе типа "КУБ", сообщает ТАСС. Разработчиком беспилотника, который очень похож на модифицированный иранский "Шахед", занималась компания ZALA Aero (входит в концерн "Калашников").

По словам президента группы компаний Алана Лушникова, все предприятия концерна сейчас работают в усиленном режиме и основные заказы от Минобороны как раз поступают именно на производства подобных беспилотных систем.

"КУБ" – барражирующий боеприпас, который несет на себе 3 кг взрывчатки. Дрон-камикадзе способен пролететь до 65 км на максимальной скорости 130 км/ч. По заявлению инженеров, БПЛА способен поражать любые цели, как на суше, так и на воде, вне зависимости от их скрытности. Наводится дрон с помощью координат обнаруженной цели или при помощи инструментов оптико-электронного наведения. По словам разработчиков, электронная и программная начинка БПЛА позволит при необходимости применять его в так называемом "рое беспилотников".

Некоторые эксперты полагают, что трех килограммов взрывчатки недостаточно чтобы пробить броню танка, но этот боезапас подходит для уничтожения опорных точек противника или артиллерийских подразделений.

Ранее Фокус писал, что израильскую систему оповещения о приближении ракет и БПЛА испытают в Украине.

Также мы сообщали о том, что представители российского ВПК показали на выставке в ОАЭ свои разработки. Интересно, что разрекламированный БПЛА "Ланцет" российская делегация не привезла, потому что он "неудобен для транспортировки", зато показали "КУБ".