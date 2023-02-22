Израильскую систему оповещения о приближении ракет и БПЛА испытают в Украине

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, технологию должны адаптировать под киевские реалии примерно через три месяца.

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В Киеве испытают более совершенную систему оповещения о воздушных угрозах, разработанную в Израиле. Подробности посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук рассказал в эфире национального телемарафона 21 февраля, передает "РБК-Украина".

Он объяснил, что сейчас в Киеве применяется достаточно простая система оповещения, которая запускается после каждого взлета с территории Беларуси боевых самолетов ВС РФ, способных запускать ракеты по Украине. Воздушная тревога объявляется по всему городу, и всех без исключения просят пройти в укрытие.

В Израиле же действуют современные радары, определяющие, куда именно летит беспилотник или ракета, поэтому воздушную тревогу объявляют лишь в определенных зонах, попадающих в зону поражения. Вдобавок, система предупреждает жителей города, сколько у них остается времени, чтобы спрятаться в укрытия до "прилета".

"Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим идет уже четыре месяца", — прокомментировал украинский посол. — "В публичной плоскости говорится, что нам это передадут. Через три месяца закончат пилотный проект для Киева под наши реалии".

16 февраля глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что страна поможет украинцам запустить продвинутую систему раннего оповещения о приближении вражеских дронов и ракет. По данным Haaretz, министр также встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал передать технологию через 3-6 месяцев.

Писали также, что Эли Коэн обсудил с Владимиром Зеленским проблемы иранских дронов. Как пообещал министр, Израиль увеличит помощь Украине, а также поможет восстановиться после завершения войны.