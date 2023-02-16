Глава МИД Израиля обсудил проблему иранских дронов с Зеленским

По словам Эли Коэна, Израиль увеличит помощь Украине и поможет с послевоенным восстановлением. А в отношении террористической деятельности Ирана в Украине нужны практические шаги международного сообщества.

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Глава МИД Израиля Эли Коэн провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 февраля во время ранее не анонсировавшегося визита в Киев. Итог встрече дипломат подвел в Twitter.

"Завершил важную и позитивную встречу с президентом Украины Зеленским, — написал Коэн. — В нашей беседе я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Представители двух стран также сошлись во мнении, что в отношении террористической деятельности Ирана в Украине требуются практические шаги международного сообщества.

Глава израильского МИДа пообещал, что Израиль увеличит помощь и поможет с послевоенным восстановлением Украины.

Эли Коэн — самый высокопоставленный представитель Израиля, который посетил Украину с начала масштабного российского вторжения.

Министр побывал Буче, природе Киева, где в прошлом году российские войска убили 450 местных жителей, и посетил Бабий Яр, овраг, в котором в сентябре 1941 года немецкие нацисты вместе с коллаборационистами убили более 30 000 евреев.

После однодневного визита в Турцию в среду вечером самолет Коэна приземлился в польском Жешуве, затем ночным поездом израильская делегация прибыла из Пшемысля в Киев. По соображениям безопасности до прибытия в столицу Украины визит израильского дипломата держался в строгом секрете.

Коэн посетит церемонию официального открытия постоянного посольства Израиля в Киеве и встретится с представителями еврейской диаспоры.

Ранее состоялась встреча израильского дипломата с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По словам министра, разговор был достаточно откровенным.

"Украина благодарна Израилю за всю предоставленную помощь. У Израиля есть список наших военных потребностей, и мы ожидаем утверждения соответствующих решений. Главным образом речь идет о защите украинского неба", — сказал Кулеба.

Во время совместной пресс-конференции с Коэном Кулеба отметил вклад израильского бизнеса и волонтеров, которые с первых дней войны находились в Украине.

[ + – ] Пресс-конференция министров иностранных дел Израиля и Украины

Напомним, что в Израиле существовала программа тестирования истребителей МиГ-29.

Ранее Фокус сообщал о новейшей лазерной ПВО, способной сбивать иранские дроны. Системы вооружений на основе лазеров хорошо зарекомендовали себя в ходе полевых тестирований.