Глава МИД Израиля обсудил проблему иранских дронов с Зеленским
По словам Эли Коэна, Израиль увеличит помощь Украине и поможет с послевоенным восстановлением. А в отношении террористической деятельности Ирана в Украине нужны практические шаги международного сообщества.
Глава МИД Израиля Эли Коэн провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 февраля во время ранее не анонсировавшегося визита в Киев. Итог встрече дипломат подвел в Twitter.
"Завершил важную и позитивную встречу с президентом Украины Зеленским, — написал Коэн. — В нашей беседе я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".
Представители двух стран также сошлись во мнении, что в отношении террористической деятельности Ирана в Украине требуются практические шаги международного сообщества.
Глава израильского МИДа пообещал, что Израиль увеличит помощь и поможет с послевоенным восстановлением Украины.
Эли Коэн — самый высокопоставленный представитель Израиля, который посетил Украину с начала масштабного российского вторжения.
Министр побывал Буче, природе Киева, где в прошлом году российские войска убили 450 местных жителей, и посетил Бабий Яр, овраг, в котором в сентябре 1941 года немецкие нацисты вместе с коллаборационистами убили более 30 000 евреев.
После однодневного визита в Турцию в среду вечером самолет Коэна приземлился в польском Жешуве, затем ночным поездом израильская делегация прибыла из Пшемысля в Киев. По соображениям безопасности до прибытия в столицу Украины визит израильского дипломата держался в строгом секрете.
Коэн посетит церемонию официального открытия постоянного посольства Израиля в Киеве и встретится с представителями еврейской диаспоры.
Ранее состоялась встреча израильского дипломата с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По словам министра, разговор был достаточно откровенным.
"Украина благодарна Израилю за всю предоставленную помощь. У Израиля есть список наших военных потребностей, и мы ожидаем утверждения соответствующих решений. Главным образом речь идет о защите украинского неба", — сказал Кулеба.
Во время совместной пресс-конференции с Коэном Кулеба отметил вклад израильского бизнеса и волонтеров, которые с первых дней войны находились в Украине.
Напомним, что в Израиле существовала программа тестирования истребителей МиГ-29.
Ранее Фокус сообщал о новейшей лазерной ПВО, способной сбивать иранские дроны. Системы вооружений на основе лазеров хорошо зарекомендовали себя в ходе полевых тестирований.