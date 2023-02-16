Глава МЗС Ізраїлю обговорив проблему іранських дронів із Зеленським

За словами Елі Коена, Ізраїль збільшить допомогу Україні та допоможе з повоєнним відновленням. А щодо терористичної діяльності Ірану в Україні потрібні практичні кроки міжнародної спільноти.

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Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 16 лютого під час візиту до Києва, який раніше не анонсувався. Підсумок зустрічі дипломат підбив у Twitter.

"Завершив важливу та позитивну зустріч із президентом України Зеленським, — написав Коен. — У нашій бесіді я наголосив, що Ізраїль однозначно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України".

Представники двох країн також зійшлися на думці, що щодо терористичної діяльності Ірану в Україні потрібні практичні кроки міжнародної спільноти.

Глава ізраїльського МЗС пообіцяв, що Ізраїль збільшить допомогу та допоможе з повоєнним відновленням України.

Елі Коен — найвищий представник Ізраїлю, який відвідав Україну з початку масштабного російського вторгнення.

Міністр побував у Бучі, природі Києва, де минулого року російські війська вбили 450 місцевих жителів, і відвідав Бабин Яр, яр, у якому у вересні 1941 року німецькі нацисти разом із колабораціоністами вбили понад 30 000 євреїв.

Після одноденного візиту до Туреччини у середу ввечері літак Коена приземлився у польському Жешуві, потім нічним поїздом ізраїльська делегація прибула з Пшемисля до Києва. З міркувань безпеки до прибуття до столиці України візит ізраїльського дипломата тримався у суворому секреті.

Коен відвідає церемонію офіційного відкриття постійного посольства Ізраїлю у Києві та зустрінеться з представниками єврейської діаспори.

Раніше відбулася зустріч ізраїльського дипломата із главою МЗС України Дмитром Кулебою. За словами міністра, розмова була досить відвертою.

"Україна вдячна Ізраїлю за всю надану допомогу. Ізраїль має список наших військових потреб, і ми очікуємо на затвердження відповідних рішень. Головним чином йдеться про захист українського неба", — сказав Кулеба.

Під час спільної пресконференції з Коеном Кулеба відзначив внесок ізраїльського бізнесу та волонтерів, які з перших днів війни перебували в Україні.

[ + – ] Пресконференція міністрів закордонних справ Ізраїлю та України

Нагадаємо, що в Ізраїлі існувала програма тестування винищувачів МіГ-29.

Раніше Фокус повідомляв про новітню лазерну ППО, здатну збивати іранські дрони. Системи озброєнь з урахуванням лазерів добре зарекомендували себе під час польових тестувань.