Захист українського неба: Україна передала Ізраїлю список військових потреб (відео)

Голова МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що уряд його країни виділить 200 млн доларів для відновлення зруйнованої інфраструктури, а також допоможе у розробці "розумної системи раннього попередження" для України.

Related video

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого прибув із візитом до Києва. Під час зустрічі з керівництвом України йому було передано список військових потреб, і тепер Київ чекає відповіді, зокрема щодо захисту українського неба. Про це аід час спільного брифінгу заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Голова української дипломатії подякував ізраїльському уряду за надану гуманітарну допомогу Україні, і, зокрема, за допомогу волонтерів, які з перших днів війни надавали медичну допомогу та психологічну підтримку.

Водночас Кулеба заявив, що, незважаючи на підтримку Ізраїлю в гуманітарній сфері, пріоритетом для України є перемога на полі бою, оскільки інакше все інше втрачає сенс.

"Ізраїлю дуже відомий наш список військових потреб. Він передавався попередньому уряду, він передавався цьому уряду. І ми чекаємо на прийняття відповідних рішень. Насамперед, безумовно, йдеться про захист українського неба", — заявив Кулеба.

[ + – ] Дмитро Кулеба про військову допомогу Україні (дивитися з 01:45)

Загалом голова українського МЗС позитивно оцінив зустріч із ізраїльським колегою. За його словами, сьогодні було закладено фундамент, але що саме буде на ньому збудовано у межах двосторонніх відносин, залежатиме від подальших рішень.

"Ми дуже хочемо дружити з ізраїльським народом, зміцнювати наші відносини, тому, що повторюся, немає жодної об'єктивної причини, чому сьогодні Ізраїль і Україна не повинні стояти пліч-о-пліч один з одним. Сьогодні, завтра і завжди", — підкреслив Кулеба.

Слово голови МЗС Ізраїлю

Зі свого боку, Елі Коен запевнив українського колегу в тому, що Ізраїль продовжить підтримку України в майбутньому. Зокрема, ізраїльський уряд виділить 200 млн доларів для відновлення зруйнованої інфраструктури, а також допоможе у розробці "розумної системи раннього попередження" для України.

Коен засудив дії Ірану, який сприяє вбивству мирних громадян.

"Іран — це країна номер один у світі щодо фінансування тероризму. Це ще раз нагадує про те, що Іран становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Терористична діяльність Ірану має бути зупинена", — наголосив Коен.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого прибув до України з офіційним візитом. Він відвідав Бучу та Бабин Яр, після чого зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про можливість постачання Україні системи ППО "Залізний купол". Як написали журналісти Times of Israel, Ізраїль шукає рішення військової допомоги на тлі побоювань щодо складних відносин із Російською Федерацією.