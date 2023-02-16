Перший топчиновник Ізраїлю з початку війни: глава МЗС Коен прибув до Києва з візитом (фото)

Поїздка дипломата Елі Коена в Україну розпочнеться з міста Бучі та відвідин Бабиного Яру. Також він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен уранці 16 лютого прибув до Києва з офіційним візитом. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і головою МЗС Дмитром Кулебою. Про це повідомляється на сторінці МЗС Ізраїлю у Twitter.

Поїздка високопоставленого дипломата до України розпочнеться з міста Бучі, де російські війська під час окупації масово вбивали мирних мешканців. Коен відвідає також Бабин Яр, де у вересні 1941 року нацисти та їхні місцеві посібники вбили понад 30 тисяч євреїв.

Глава МЗС Ізраїлю став найвищим ізраїльським чиновником, який відвідав Україну після повномасштабного вторгнення Росії. З міркувань безпеки візит тримався у секреті до прибуття Коена в країну. Очікується, що він вилетить до Ізраїлю вранці 17 лютого після чергової нічної поїздки на поїзді назад у Польщу.

У Києві він також візьме участь у церемонії офіційного відкриття посольства Ізраїлю на постійній основі та зустрінеться з членами єврейської громади столиці.

"Сьогодні я прибув до Києва з першим візитом ізраїльського міністра з моменту початку бойових дій. Минулого року Ізраїль стояв на боці українського народу й на боці України. Сьогодні ми піднімемо ізраїльський прапор біля посольства Ізраїлю в Києві, яке повернеться до постійної діяльності з метою зміцнення відносин між нашими країнами", — сказав Елі Коен.

Нагадаємо, 1 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розглядає можливість постачання Україні системи ППО "Залізний купол". За його словами, країна допомагає Україні протистояти Ірану, який займається постачанням зброї для РФ.

18 січня ЗМІ повідомляли, що Ізраїль може передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. У Пентагоні домовилися про постачання Україні американських боєприпасів, що зберігаються в Ізраїлі.