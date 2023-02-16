Первый топ-чиновник Израиля с начала войны: глава МИД Коэн прибыл в Киев с визитом (фото)

Поездка дипломата Эли Коэна в Украину начнется с города Бучи и посещения Бабьего Яра. Также он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн утром 16 февраля прибыл в Киев с официальным визитом. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Об этом сообщается на странице МИД Израиля в Twitter.

Поездка высокопоставленного дипломата в Украину начнется с города Бучи, где российские войска во время оккупации массово убивали мирных жителей. Коэн посетит также Бабий Яр, где в сентябре 1941 года нацисты и их местные пособники убили более 30 тысяч евреев.

Глава МИД Израиля стал самым высокопоставленным израильским чиновником, который посетил Украину после полномасштабного вторжения России. Из соображений безопасности визит держался в секрете до прибытия Коэна в страну. Ожидается, что он вылетит обратно в Израиль утром 17 февраля после очередной ночной поездки на поезде обратно в Польшу.

В Киеве он также примет участие в церемонии официального открытия посольства Израиля на постоянной основе и встретится с членами еврейской общины столицы.

"Сегодня я прибыл в Киев с первым визитом израильского министра с момента начала боевых действий. В прошлом году Израиль стоял на стороне украинского народа и на стороне Украины. Сегодня мы поднимем израильский флаг у посольства Израиля в Киеве, которое вернется к постоянной деятельности с целью укрепления отношений между нашими странами", — сказал Эли Коэн.

Напомним, 1 февраля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что рассматривает возможность поставки Украине системы ПВО "Железный купол". По его словам, страна помогает Украине, противостоя Ирану, который занимается поставками оружия для РФ.

18 января СМИ сообщали, что Израиль может передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. В Пентагоне договорились о поставках Украине американских боеприпасов, хранящихся в Израиле.