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Военный Фокус Российско-украинская война

Защита украинского неба: Украина передала Израилю список военных потребностей (видео)

украина просит Железный купол
Фото: Открытые источники | Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встречает израильского коллегу Эли Коэна, 16 февраля 2023

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что правительство его страны выделит 200 млн долларов для восстановления разрушенной инфраструктуры, а также окажет помощь в разработке "разумной системы раннего предупреждения" для Украины.

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл с визитом в Киев. В ходе встречи с руководством Украины ему был передан список военных потребностей, и теперь Киев ожидает ответа, в частности в плане защиты украинского неба. Об этом в ходе совместного брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии поблагодарил израильское правительство за оказанную гуманитарную помощь Украине, и в частности за помощь волонтеров, которые с первых дней войны оказывали медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Между тем Кулеба заявил, что несмотря на поддержку Израиля в гуманитарной сфере, приоритетом для Украины является победа на поле боя, поскольку в противном случае все остальное теряет смысл.

"Израилю очень известен наш список военных потребностей. Он передавался предыдущему правительству, он передавался этому правительству. И мы ждем принятия соответствующих решений. Прежде всего, безусловно, речь идет о защите украинского неба", — заявил Кулеба.

Дмитрий Кулеба о военной помощи Украине (смотреть с 01:45)

В общем глава украинского МИД позитивно оценил встречу с израильским коллегой. По его словам, сегодня был заложен фундамент, но что именно будет на нем построено в рамках двусторонних отношений, будет зависеть от дальнейших решений.

"Мы очень хотим дружить с израильским народом, укреплять наши отношения, потому что, повторюсь, нет ни одной объективной причины, почему сегодня Израиль и Украина не должны стоять плечом к плечу друг с другом. Сегодня, завтра и всегда", — подчеркнул Кулеба.

Слово главы МИД Израиля

Со своей стороны Эли Коэн заверил украинского коллегу в том, что Израиль продолжит поддержку Украины в будущем. В частности израильское правительство выделит 200 млн долларов для восстановления разрушенной инфраструктуры, а также окажет помощь в разработке "разумной системы раннего предупреждения" для Украины.

При этом Коэн осудил действия Ирана, который содействует убийству мирных граждан.

"Иран — это страна номер один в мире по финансированию терроризма. Это еще раз напоминает о том, что Иран представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Террористическая деятельность Ирана должна быть остановлена", — подчеркнул Коэн.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Украину с официальным визитом. Он посетил Бучу и Бабий Яр, после чего встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности поставки Украине системы ПРО "Железный купол". Как написали журналисты Times of Israel, Израиль ищет решения военной помощи на фоне опасений по поводу сложных отношений с Российской Федерацией.