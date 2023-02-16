Защита украинского неба: Украина передала Израилю список военных потребностей (видео)

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что правительство его страны выделит 200 млн долларов для восстановления разрушенной инфраструктуры, а также окажет помощь в разработке "разумной системы раннего предупреждения" для Украины.

Related video

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл с визитом в Киев. В ходе встречи с руководством Украины ему был передан список военных потребностей, и теперь Киев ожидает ответа, в частности в плане защиты украинского неба. Об этом в ходе совместного брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии поблагодарил израильское правительство за оказанную гуманитарную помощь Украине, и в частности за помощь волонтеров, которые с первых дней войны оказывали медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Между тем Кулеба заявил, что несмотря на поддержку Израиля в гуманитарной сфере, приоритетом для Украины является победа на поле боя, поскольку в противном случае все остальное теряет смысл.

"Израилю очень известен наш список военных потребностей. Он передавался предыдущему правительству, он передавался этому правительству. И мы ждем принятия соответствующих решений. Прежде всего, безусловно, речь идет о защите украинского неба", — заявил Кулеба.

[ + – ] Дмитрий Кулеба о военной помощи Украине (смотреть с 01:45)

В общем глава украинского МИД позитивно оценил встречу с израильским коллегой. По его словам, сегодня был заложен фундамент, но что именно будет на нем построено в рамках двусторонних отношений, будет зависеть от дальнейших решений.

"Мы очень хотим дружить с израильским народом, укреплять наши отношения, потому что, повторюсь, нет ни одной объективной причины, почему сегодня Израиль и Украина не должны стоять плечом к плечу друг с другом. Сегодня, завтра и всегда", — подчеркнул Кулеба.

Слово главы МИД Израиля

Со своей стороны Эли Коэн заверил украинского коллегу в том, что Израиль продолжит поддержку Украины в будущем. В частности израильское правительство выделит 200 млн долларов для восстановления разрушенной инфраструктуры, а также окажет помощь в разработке "разумной системы раннего предупреждения" для Украины.

При этом Коэн осудил действия Ирана, который содействует убийству мирных граждан.

"Иран — это страна номер один в мире по финансированию терроризма. Это еще раз напоминает о том, что Иран представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Террористическая деятельность Ирана должна быть остановлена", — подчеркнул Коэн.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Украину с официальным визитом. Он посетил Бучу и Бабий Яр, после чего встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности поставки Украине системы ПРО "Железный купол". Как написали журналисты Times of Israel, Израиль ищет решения военной помощи на фоне опасений по поводу сложных отношений с Российской Федерацией.