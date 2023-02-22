Ізраїльську систему оповіщення про наближення ракет та БПЛА випробують в Україні

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, технологію мають адаптувати під київські реалії приблизно за три місяці.

Related video

У Києві зазнають більш досконалої системи сповіщення про повітряні загрози, розробленої в Ізраїлі. Подробиці посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в ефірі національного телемарафону 21 лютого, передає РБК-Україна.

Він пояснив, що зараз у Києві застосовується досить проста система оповіщення, яка запускається після кожного зльоту з території Білорусі бойових літаків ЗС РФ, здатних запускати ракети в Україні. Повітряна тривога оголошується по всьому місту і всіх без винятку просять пройти в укриття.

В Ізраїлі ж діють сучасні радари, що визначають, куди саме летить безпілотник або ракета, тому повітряну тривогу оголошують лише у певних зонах, які потрапляють до зони поразки. До того ж, система попереджає жителів міста, скільки в них залишається часу, щоб сховатися до прильоту.

"Безумовно, така система нам потрібна, і робота над цим триває вже чотири місяці", — прокоментував український посол. "У публічній площині йдеться про те, що нам це передадуть. Через три місяці закінчать пілотний проєкт для Києва під наші реалії".

16 лютого глава МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що країна допоможе українцям запустити просунуту систему раннього сповіщення про наближення ворожих дронів та ракет. За даними Haaretz, міністр також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та пообіцяв передати технологію через 3-6 місяців.

Писали також, що Елі Коен обговорив із Володимиром Зеленським проблеми іранських дронів. Як пообіцяв міністр, Ізраїль збільшить допомогу Україні, а також допоможе відновитись після завершення війни.