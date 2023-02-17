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Диджитал Российско-украинская война

Израиль обеспечит Украину системой оповещения о ракетах и БПЛА: названы сроки (видео)

Дрон, Shahed-136, БПЛА
Иранский дрон Shahed-136 в небе над Украиной

Израильское правительство пока не предоставило свои системы ПВО, но Киев все еще на них рассчитывает, говорят источники издания Haaretz.

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Израиль поможет Украине разработать систему раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников. Об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил 16 февраля во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

По словам министра, израильские специалисты помогут украинцам создать свою "умную" систему, которая поможет обнаруживать вражеские ракеты и дроны, чтобы затем их сбивать. Таким образом Израиль окажет реальную поддержку Украине во время войны. В своей речи Дмитрий Кулеба подчеркнул, что израильские партнеры знают о потребностях украинцев в технологиях для защиты неба.

Как пишет израильское издание Haaretz, в тот же день Эли Коэн встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал, что Израиль передаст свою систему оповещения граждан о воздушных угрозах через три-шесть месяцев. Они также обсудили "деструктивные действия Ирана в Украине" и сотрудничество Израиля и Украины против террористической деятельности Тегерана на международной арене.

Израиль использует собственную систему оповещения о ракетной опасности под названием "Цева адом" ("Красный цвет"). Она использует радары и оптические датчики, которые замечают приближение воздушных угроз, определяют их размеры и степень опасности. После этого данные отображаются на электронной карте, а в городах, находящихся в зоне поражения, звучат сирены. Кроме того, специальное приложение отправляет израильтянам уведомление об угрозе — у пользователей есть всего несколько минут, чтобы спрятаться в убежищах.

В октябре МИД Украины направил Израилю подробный список систем ПВО, которые Украина желает приобрести. В него вошли комплексы "Маген Ор" ("Световой щит"), ракеты "Барак-8" и "Патриот", системы "Железный купол", "Праща Давида", "Патриот", "Стрела", "Железный луч".

Как утверждает источник Haaretz, хотя Израиль пока не поставил системы обороны, Украина все еще их ждет. То же касается и системы предупреждения о воздушных угрозах, которую обещал предоставить Украине израильский экс-министр обороны Бени Ганц.

В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что страна рассматривает поставки Украине системы ПВО "Железный купол". Он подчеркнул, что израильтяне противостоят Ирану, который занимается поставками беспилотников в РФ, но не хотят прямой конфронтации с Москвой из-за событий в Сирии.