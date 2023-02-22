Росія привезла на IDEX 2023 "браковані" дрони "Куб", але не хвалені "Ланцети"

Американський експерт Семюель Бендетт зазначив, що "КУБ" неодноразово підводив росіян, промахуючись або не вибухаючи.

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Росія представила на виставках IDEX і NAVDEX в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) свої експортні ударні дрони "КУБ-БЛА" від Zala Group. Видання Defence News розповіло, що з ними не так.

Аналітики зазначають, що Росія представила на виставці набагато більше своєї військової продукції, ніж від неї очікували з огляду на міжнародні санкції через вторгнення в Україну. В окремому павільйоні 7 російських виробників розмістили велику кількість техніки. Серед них виділили експортну модель "КУБ" від групи компаній Zala Group, що входять до державного оборонного концерну "Калашников".

Експерт із американського Центру військово-морських досліджень Семюел Бендетт звернув увагу, що російські війська використовують "КУБ" набагато рідше, ніж відоміший дрон-камікадзе "Ланцет". Саме останній "домінує" в заголовках і представляється росіянами як ефективна зброя. А от "КУБ" неодноразово ганьбив своїх виробників ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. У мережі публікували кадри, як ці безпілотники промахувалися повз цілі або падали в житлових районах, не вибухаючи.

У коментарі Defence News представник "Калашникова" заявив, що обрали для демонстрації "КУБ", оскільки "Ланцет" більший за габаритами і його складніше доставити на короткочасну виставку. Видання припускає, що Росія прибула в ОАЕ, щоб зміцнити зв'язки з країнами, які не запроваджували проти неї санкції. Водночас вона навіть не вказана на сайті конференції як офіційна держава-учасниця.

Україна також бере участь на виставці IDEX 2023. Українські підприємства UkrspecsystemsОЛТЕКС і Національна Асоціація оборонної промисловості України привезли безпілотники, які показали себе на війні, у тому числі моделі RAM II і "Лелека-100".

У грудні писали, що російський дрон-камікадзе "Ланцет" не зміг пробити маскувальну сітку для танка ЗСУ. Після зіткнення літальний апарат просто розвалився на дві частини.