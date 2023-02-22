Росія привезла на IDEX 2023 "браковані" дрони "Куб", але не хвалені "Ланцети"
Американський експерт Семюель Бендетт зазначив, що "КУБ" неодноразово підводив росіян, промахуючись або не вибухаючи.
Росія представила на виставках IDEX і NAVDEX в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) свої експортні ударні дрони "КУБ-БЛА" від Zala Group. Видання Defence News розповіло, що з ними не так.
Аналітики зазначають, що Росія представила на виставці набагато більше своєї військової продукції, ніж від неї очікували з огляду на міжнародні санкції через вторгнення в Україну. В окремому павільйоні 7 російських виробників розмістили велику кількість техніки. Серед них виділили експортну модель "КУБ" від групи компаній Zala Group, що входять до державного оборонного концерну "Калашников".
Експерт із американського Центру військово-морських досліджень Семюел Бендетт звернув увагу, що російські війська використовують "КУБ" набагато рідше, ніж відоміший дрон-камікадзе "Ланцет". Саме останній "домінує" в заголовках і представляється росіянами як ефективна зброя. А от "КУБ" неодноразово ганьбив своїх виробників ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. У мережі публікували кадри, як ці безпілотники промахувалися повз цілі або падали в житлових районах, не вибухаючи.
У коментарі Defence News представник "Калашникова" заявив, що обрали для демонстрації "КУБ", оскільки "Ланцет" більший за габаритами і його складніше доставити на короткочасну виставку. Видання припускає, що Росія прибула в ОАЕ, щоб зміцнити зв'язки з країнами, які не запроваджували проти неї санкції. Водночас вона навіть не вказана на сайті конференції як офіційна держава-учасниця.
Україна також бере участь на виставці IDEX 2023. Українські підприємства UkrspecsystemsОЛТЕКС і Національна Асоціація оборонної промисловості України привезли безпілотники, які показали себе на війні, у тому числі моделі RAM II і "Лелека-100".
У грудні писали, що російський дрон-камікадзе "Ланцет" не зміг пробити маскувальну сітку для танка ЗСУ. Після зіткнення літальний апарат просто розвалився на дві частини.