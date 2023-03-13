Дрон "Ланцет" змінили після року війни: що відомо про модернізацію безпілотника

Російські ЗМІ стверджують, що бойову частину БПЛА було посилено.

Related video

Інформаційне агентство РИА Новости, з посиланням на неназване джерело, повідомило, що ударний дрон ЗС РФ "Ланцет" був модернізований з урахуванням досвіду застосування на війні, яку Росія розв'язала проти України в лютому 2022 року.

За словами джерела, баражувальний боєприпас російського виробництва, який маркують як "Ланцет", тепер нібито несе потужніше корисне навантаження. Зокрема, йдеться про боєприпаси. Конкретні боєприпаси не називаються, проте ЗМІ нагадали, що безпілотник оснащують або кумулятивною, або осколково-фугасною, або термобаричною бойовими частинами. Через рік війни російські інженери вирішили збільшити кількість боєприпасів (або встановити потужніші з точки зору тактико-технічних характеристик). Так, джерело заявляє, що "покращена" бойова частина гарантує ЗС РФ знищення гаубиць, танків, броньованої техніки, РЛС та ЗРК. Для більш "легких" цілей застосовуватимуть "Ланцети" з менш потужними боєприпасами — залежно від тактичної обстановки.

Джерело зазначило, що на БПЛА "Ланцет" встановлять оновлені системи, зокрема:

оптико-електронну систему наведення;

систему управління;

нове програмне забезпечення системи управління.

Це має покращити якість управління та наведення бойового дрона.

Нагадаємо, що розробником дронів "Ланцет" (їх ще називають "Виріб-52" (базова версія БПЛА) або "Виріб-51" (велика версія безпілотника) є держкомпанія ZALA AERO, що належить концерну "Калашников". Подібні пристрої використовують як керовану ракету типу "повітря — поверхня".

Раніше Фокус повідомляв про те, що оператору дрону ЗСУ вдалося атакувати танк ЗС РФ і підірвати його.