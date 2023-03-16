ВСУ развенчали миф о "неуязвимости" российского дрона Zala 421-16E2: как его сбили (фото)

Россияне утверждают, что БПЛА Zala невозмжно "заглушить" системами РЭБ, но украинские военные развеяли этот миф.

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Вооруженные силы Украины сбили российский разведывательный дрон Zala 421-16E2 c помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в Facebook отчиталась 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского.

ВСУ сбили Zala 421-16E2

Группа инженерного обеспечения смогла поразить вражеский беспилотник с помощью украинского комплекса РЭБ "Буковель-AD". Судя по опубликованному фото, дрон выпустил парашют и безопасно приземлился где-то посреди леса, где его и нашли защитники Украины. Сейчас специалисты изучают устройство Zala 421-16E2, а также содержимое карты памяти.

Дрон Zala 421-16E2, сбитый комплексом РЭБ "Буковель-AD"

"Благодаря слаженной работе военных, эта птичка уже отлеталась. Выговцы бьют точно. Добро пожаловать в Украину", — написали военные.

Камера с захваченного дрона Zala 421-16E2 Карта памяти захваченного дрона Zala 421-16E2 Фото: Facebook

Что известно о Zala 421-16E2

ZALA 421-16E2 — это промышленный беспилотник типа "летающее крыло", производимый российской компанией ZALA Aero Group. На официальном сайте указано, что его можно запускать с неподготовленных площадок с помощью катапульты и оснащать различными полезными нагрузками.

Характеристики Zala 421-16E2

Размах крыла: 2,8 м

Дальность связи: более 30 км

Максимальная дальность полета: 35 км

Продолжительность полета: 4 часа

Потолок высоты: 3600 м

Скорость полета: до 125 км/ч

Максимальная масса: 7,5 кг

Вес полезной нагрузки: 1,5 кг

"Неуязвимость" Zala 421-16E2

Как пишет российское издание "Газета.ru", ВС РФ использует дроны Zala для ведения разведки и корректирования огня, в том числе для обнаружения и уничтожения артиллерийских батарей ВСУ. Генерал-майор ВВС России в отставке Игорь Лютых заявил, будто бы такие БПЛА используют зашифрованные каналы связи, а также меняют тип управления с ручного на автономный, что дополнительно сбивает украинских военных.

"Это делает беспилотник практически невидимым для средств радиолокации ВСУ. Их обнаружение и, соответственно, уничтожение крайне затруднено. Беспилотник Zala почти неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят. Конечно, его можно сбить, когда он находится в зоне прямой видимости, но подавить его средствами электронной борьбы у ВСУ не получается", — отметил российский военный.

Тем не менее, как сообщила 58-я бригада, Zala 421-16E2 сбили именно с помощью РЭБ, что в очередной раз разоблачает миф о технологическом превосходстве ВС РФ. Упомянутый комплекс "Буковель-AD" разработан украинским предприятием Proximus LLC для раннего обнаружения и подавления БПЛА на расстоянии до 20 км. Он "глушит" сигналы управления и передачи данных, таких как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создает ложные сигналы. Комплекс представляет собой станцию на базе пикапа.

В феврале появилась информация, что в России увеличили выпуск дронов-камикадзе "КУБ" от ZALA Aero. Это барражирующий боеприпас, содержащий 3 кг взрывчатки и летающий со скоростью 130 км/ч.

ZALA AERO также выпускает российские дроны-камикадзе "Ланцет", которые активно применяются на поле боя. Россияне уверяют, что недавно модифицировали этот аппарат, увеличив его боевую мощь за счет полезной нагрузки.