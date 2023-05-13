Українські військові в Херсонській області знищили два безпілотники РФ

Сили оборони України ліквідували розвідувальний БПЛА "Орлан-10" та ударний БПЛА "Ланцет".

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У суботу, 13 травня Збройні сили України в Херсонській області знищили два російські безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у своєму Facebook-акаунті.

"13 травня в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російські безпілотники", — написала пресслужба.

Зокрема, українські захисники ліквідували розвідувальний БПЛА "Орлан-10" та ударний БПЛА типу "Ланцет".

БПЛА "Орлан-10"

"Орлан-10" — БПЛА, розроблений у 2000-х роках. Це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для розвідувальних операцій. У травні 2022 року була представлена його ударна модифікація. Військові із США оцінюють вартість дрона від $87 тисяч до $120 тисяч.

БПЛА "Ланцет"

"Ланцет" — це боєприпас, що барражує, тобто дрон, здатний тривалий час кружляти в повітрі, відстежувати ціль і атакувати, стрімко пікіруючи на неї. Через рік війни російські інженери вирішили збільшити кількість боєприпасів (або встановити більш потужні з точки зору тактико-технічних характеристик).

Нагадаємо, 16 квітня, український військовослужбовець та експерт з радіотехнологій Сергій Флеш розповів, як можна захистити солдатів від російських дронів-камікадзе "Ланцет", які активно використовують ЗС РФ.

У травні 2022 року Збройні сили України захопили новітню версію російського військового безпілотника "Орлан-10". Засновник сайту infocar.ua Павло Кащук розібрав апарат та розповів про його особливості у відеоролику