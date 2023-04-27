"Ударний БПЛА Ланцет приносить нам багато бід": експерт розповів, як захиститися від дронів

Простий пристрій вартістю трохи дорожчий за 2000 грн дозволить помітити російський безпілотник на відстані 5 км, щоб забрати від місця удару якщо не техніку, то хоча б особовий склад.

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Український військовослужбовець та експерт із радіотехнологій Сергій Флеш розповів, як можна захистити солдатів від російських дронів-камікадзе "Ланцет". Він поділився інструкцією у Facebook.

Російські війська активно використовують безпілотники "Ланцет" для знищення військової техніки ЗСУ. Сергій Флеш запропонував своїм колегам користуватися пристроями, які попереджатимуть про наближення таких дронів, щоб військовослужбовці мали час врятуватися від вибуху.

"Ударний БПЛА РФ "Ланцет" приносить нам багато бід. Виявляти, що він десь поруч у небі, це вже важливо. Техніку, звичайно, буде шкода, але життя розрахунку це точно врятує", — зазначив експерт. — "Навіть на відстані 5 км ви його точно побачите по дешевому аналізатору і зненацька він вас не застигне. Виділяйте бійця, нехай наглядає за небом".

Детектор "Ланцетів" можна зібрати зі спрямованої антени діапазону GSM900 та будь-якого аналізатора спектру з частотами 800-950 МГц — компоненти коштуватимуть приблизно 2400 грн. Ударний безпілотник часто працює одночасно у двох діапазонах на частотах 868-870 МГц та 902-928 МГц, випромінюючи характерний сигнал, який на екрані аналізатора нагадує гору з "гострими піками" по краях.

Сигнал дрона "Ланцет" на екрані аналізатора Фото: Facebook Сигнал дрона "Ланцет" на екрані аналізатора Фото: Facebook

Пізніше Сергій Флеш додав, що такий прилад допоможе побачити не лише "Ланцети", а й розвідувальні безпілотники типу "Орлан", до того ж їх сигнал відрізнятиметься. Щоб збільшити радіус пошуку, можна замінити спрямовану антену круговою, але для неї буде потрібне гарне посилення, до того ж бійці не зможуть визначити, звідки саме летить російський БПЛА. Можна також купити SDR приймач, під'єднати до будь-якого ноутбука, підняти антену вище, а оператора сховати в бліндажі для більшої безпеки.

Раніше Сергій Флеш розповів, як зупинити дрони-камікадзе "Ланцет" за допомогою РЕБ. Такі БПЛА можна придушити, але лише за умови, що він не встиг вибрати ціль.

Писали також, що ЗСУ застосовують надувні приманки, щоб обдурити російські дрони "Ланцет". Конструкція з нейлонової тканини зверху нагадує бойову техніку на вигляд і коштує дуже дешево.