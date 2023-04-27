"Ударный БПЛА Ланцет приносит нам много бед": эксперт рассказал, как защититься от дронов

Простое устройство стоимостью чуть дороже 2000 грн позволит заметить российский беспилотник на расстоянии 5 км, чтобы увести от места удара если не технику, то хотя бы личный состав.

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Украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Флэш рассказал, как можно защитить солдат от российских дронов-камикадзе "Ланцет". Он поделился инструкцией в Facebook.

Российские войска активно используют беспилотники "Ланцет" для поражения военной техники ВСУ. Сергей Флэш предложил своим коллегам пользоваться устройствами, которые будут предупреждать о приближении таких дронов, чтобы у военнослужащих было время спастись от взрыва.

"Ударный БПЛА РФ "Ланцет" приносит нам много бед. Выявлять, что он где-то рядом в небе, это уже важно. Технику конечно будет жалко, но жизни расчета это точно спасет", — отметил эксперт. — "Даже на расстоянии 5 км вы его точно увидите по дешевому анализатору и врасплох он вас не застанет. Выделяйте бойца, пусть присматривает за небом".

Детектор "Ланцетов" можно собрать из направленной антенны диапазона GSM900 и любого анализатора спектра с частотами 800-950 МГц — комплектующие обойдутся примерно в 2400 грн. Ударный беспилотник часто работает одновременно в двух диапазонах на частотах 868-870 Мгц и 902-928 Мгц, излучая характерный сигнал, который на экране анализатора напоминает гору с "острыми пиками" по краям.

Сигнал дрона "Ланцет" на экране анализатора Фото: Facebook Сигнал дрона "Ланцет" на экране анализатора Фото: Facebook

Позже Сергей Флэш добавил, что такой прибор поможет увидеть не только "Ланцеты", но и разведывательные беспилотники типа "Орлан", притом их сигнал будет отличаться. Чтобы увеличить радиус поиска, можно заменить направленную антенну круговой, но для нее потребуется хорошее усиление, к тому же бойцы не смогут определить, откуда именно летит российский БПЛА. Можно также купить SDR приемник, подключить к любому ноутбуку, поднять антенну повыше, а оператора спрятать в блиндаже для большей безопасности.

Ранее Сергей Флэш рассказал, как остановить дроны-камикадзе "Ланцет" с помощью РЭБ. Такие БПЛА можно подавить, но лишь при условии, что он не успел выбрать цель.

Писали также, что ВСУ применяют надувные приманки, чтобы обмануть российские дроны "Ланцет". Конструкция из нейлоновой ткани сверху напоминает боевую технику по внешнему виду и стоит очень дешево.