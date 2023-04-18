Защита от ракет и дронов РФ: Украина использует фейковые танки и гаубицы, — The Economist

ВСУ применяют надувные приманки, чтобы запутать россиян и минимизировать угрозу от российских дронов-камикадзе "Ланцет", считающихся самыми опасными в своем роде, из тех, что есть в арсенале армии РФ.

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Воюющие стороны прибегали к различным способам обмана противника со времен первых известных войн. Будь то троянский конь или так называемые "Руперты" — мешки, набитые тряпками, которых выдавали за десантников во время высадки союзников в Нормандии. По мере развития технологий менялись и способы сокрытия военного превосходства. Дроны и прочие технологические разработки заметно изменили положение на поле боя в Украине, сейчас же пришла очередь манекенов. Об этом сообщает The Economist.

Когда в Первую мировую появились танки, чтобы ввести врага в заблуждение, их дополняли и деревянные остовы с надетой поверх раскрашенной мешковиной.

Российская сторона заявляла об уничтожении достаточно большого количества HIMARS — высокомобильных РСЗО, которые внесли перелом в ход войны в Украине. Киев, в свою очередь, утверждает, что с тех пор, как США в июле прошлого года начали их поставлять, ни один HIMARS не был потерян.

У ВСУ имеется парк деревянных копий M142 HIMARS, которые устанавливаются на тяжелые грузовики. В прежние годы Украина использовала по преимуществу такие кустарные, по словам представителя фонда "Вернись живым" Андрея Рымарука, манекены, которые напоминали тяжелую бронетехнику. С 2018 года для военных учений стали применять надувные прототипы, у которых есть ряд преимуществ.

Деревянная "техника" тяжелая и состоит из нескольких частей. Нужен автомобиль для перевозки и бригада, которая бы их собирала и разбирала. Надувная же конструкция сшита из нейлоновой ткани, изготовить ее дешевле, и она достаточно легкая для переноски в рюкзаке.

Надувной ЗРК "Оса"

По словам инженера чешской компании Inflatech, которая производит манекены бронетехники, эти системы очень быстро развертываются: достаточно включить насос, и через десять минут "РСЗО HIMARS" готова.

Танки, артиллерия, минометы, пулеметы — практически для любой военной техники можно изготовить резиновый аналог.

В РФ также есть фабрики по производству воздушных шаров и надувных конструкций, среди прочего истребителей, из-за которых авиабаза будет казаться переполненной самолетами.

Возникают сложности с воссозданием некоторых частей бронетехники, например антенн в радиолокационных системах. По словам инженера Inflatech, танковые пушки слишком длинные, поэтому вместо надувных частей используют алюминиевые трубы. С начала войны в Украине заказы у Inflatech выросли на 30%.

В свою очередь, совершенствуются и манекены. Так, деревянный танк практически неотличим от настоящего с расстояния пяти метров, как объяснили военные.

Приманка для российской бронетехники

Чтобы ввести в заблуждение операторов дронов с тепловизорами, в надувных манекенах устанавливают рефлекторы, из-за которых кажется, будто в танк попал снаряд.

Дроны "Ланцет"

Такие приманки используются, чтобы минимизировать угрозу от российских дронов "Ланцет", которые считаются самыми опасными в своем роде, из тех, что есть в арсенале армии РФ. Радиус действия дронов "Ланцет" — 40 км, полезный вес — 3 кг взрывчатки. У дронов-камикадзе "Ланцет" характеристики достаточно высокие для эффективного уничтожения артиллерии.

Произведенный в РФ дрон "Ланцет-3" стоит около 50 тысяч долларов, тогда как цена американской гаубицы M777 может быть порядка 4 млн долларов.

Ранее сообщалось, что чешская компания, которая выпускает приманки для ракет ВКС РФ, заявила о буме производства надувных HIMARS.

Напомним, что Украина планирует прорвать линию обороны и заставить российских солдат бежать с поля боя. Однако одних танков Challenger, Leopard, боевых машин пехоты Bradley, гаубиц Archer и прочего будет недостаточно. Для эффективного контрнаступления нужна еще и серьезная поддержка с воздуха, чтобы остановить российские истребители.