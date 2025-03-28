Субмарины РФ под угрозой: дроны научились "слушать" подводные сообщения

Раньше это считалось невозможным, но физики из США представили технологию, которая позволяет улавливать подводные сигналы с воздуха с помощью дронов. Она позволяет также примерно определить местоположение передатчика, например, подводной лодки.

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Подробности ученые раскрыли в докладе, представленном на Международной конференции по мобильным вычислениям и сетям в ноябре 2024 года, передает SciTechDaily.

Команда создала устройство на основе радара для прослушивания подводных акустических сигналов (сонар), улавливая крошечные вибрации, которые эти сигналы производят на поверхности воды. Систему успешно испытали на озере Карнеги в Принстоне.

Технология опровергает устоявшимся представлениям о безопасности подводных передач. Хотя применить ее в открытом океане гораздо сложнее, чем на небольшом озере, исследователи полагают, что этого можно достичь с помощью некоторых инженерных решений.

Передача сообщений между подводными и воздушными устройствами считалась технически неосуществимой, поскольку вода имеет другую плотность и действует как барьер для звука. Когда звуковые волны достигают поверхности, то в основном отражаются.

Так было, пока исследователи из Массачуссетского технологического института (MIT) не разработали систему для этого в 2018 году. Они поняли, что воздействие звуковых волн оставляет своего рода отпечаток крошечных вибраций, которые соответствуют подводному сигналу. Команда использовала радар, установленный на дроне, для считывания поверхностных вибраций и задействовала алгоритмы для обнаружения шаблона, декодирования сигнала и извлечения сообщения.

Однако тогда метод основывался на сотрудничестве между воздушными и морскими сторонами, чтобы они заранее знали скорость передачи данных, частоту и другие ключевые техническими детали. В то время не было ясно, можно ли использовать этот метод для перехвата личных сообщений от "чужих" подводных передатчиков.

Сотрудничая с группой Массачусетского технологического института, команда из Принстона исследовала, какие риски технология несет для безопасности. Физики нашли способ расшифровывать подводные сообщения, не зная никаких технических деталей. Это позволило исследователям расшифровать сообщение без сотрудничества с подводным передатчиком.

Используя недорогой гражданский дрон и радар, исследователи протестировали свой метод в бассейне. Они разместили динамик под водой и, пока пловцы создавали помехи, запустили дрон над поверхностью. Дрон неоднократно посылал короткие радарные сигналы в сторону воды. Когда сигналы радара отражались от поверхности воды, они выявляли характер вибраций звуковых волн, которые система могла обнаружить и расшифровать.

Устройство с сонаром на штанге во время эксперимента на озере Карнеги Фото: Массачусетский технологический институт

Подобный эксперимент провели в реальных условиях на озере Карнеги со штангой вместо дрона. Он показал, что система может вычислять неизвестные параметры и декодировать сообщения от говорящего, даже при помехах от ветра и волн. Фактически, она может определять тип модуляции, один из самых важных параметров, с точностью 97,58%.

Исследователи заявили, что возможность перехвата подводных коммуникаций с воздуха несет в себе широкий спектр рисков для безопасности. Они заявили, что противник может использовать эту технологию для перехвата конфиденциальной информации, передаваемой датчиками мониторинга климата, нефтяными и газовыми вышками и даже подводными лодками.

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