РФ разместила 5 атомных субмарин в 60 км от границ НАТО, — спутниковые снимки

Активность российских атомных подводных лодок связана с новыми геополитическим реалиями в Арктике. Западные эксперты считают, что регион становится полигоном для подводного флота РФ.

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Недавние спутниковые снимки зафиксировали значительное сосредоточение российских подводных сил на секретной базе Западная Лица, расположенной на Кольском полуострове вблизи границы с Норвегией. На изображениях, опубликованных 18 марта OSINT-аналитиком MT Anderson, отчетливо видны пять атомных подводных лодок (АПЛ): три проекта 949А(М) "Антей", одна проекта 885 "Ясень" и одна усовершенствованная "Ясень-М".

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

База Западная Лица давно играет ключевую роль в военно-морской стратегии России. Она расположена всего в 60 километрах от территории НАТО и является одной из главных опорных точек для российских подводных сил в Арктике. Там базируются как модернизированные советские подлодки, так и новейшие многоцелевые подводные корабли.

Расположение морской базы РФ Западная Лица Фото: wiki

По мнению западных аналитиков, активность российского Северного флота связано с новыми геополитическими реалиями в арктическом регионе. Таяние льдов облегчает передвижение подлодок, а наблюдатели предполагают, что Россия готовится к военным учениям или развертыванию новых патрульных миссий.

Как отмечает директор Института морских исследований России при Военно-морском колледже США доктор Майкл Петерсен, Арктика – это полигон для подводного флота России. А Западная Лица остается одним из главных центров российской подводной мощи.

Российские АПЛ: угроза НАТО

Атомные подводные лодки проекта "Антей" – это наследие холодной войны. Они созданы для борьбы с авианосными группировками ВМС США. Сегодня эти подлодки оснащены крылатыми ракетами "Калибр" с дальностью действия до 2500 км, что позволяет поражать цели по всей Европе.

"Ясень" и "Ясень-М" – это современные подлодки с повышенной скрытностью и мощным вооружением. Они могут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость более 8 Махов и достичь цели на дальность до 1000 км. По мнению западных аналитиков, эти лодки представляют собой серьезную угрозу для военно-морских сил НАТО.

Так обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд считает, что подводные лодки проекта 885 "Ясень" и его модификации являются большой головной болью Североатлантического альянса.

"Они тихие и имеют множество дальнобойных ракетных возможностей. Кроме того, торпеды субмарин проекта "Ясень" смертоносны, и дружественные надводные флоты должны уделять им пристальное внимание", — отметил эксперт.

Министерство обороны РФ напрямую не комментировало спутниковые снимки, однако в официальных заявлениях последних месяцев подчеркивается роль Северного флота в защите национальных интересов.

Ранее сообщалось, что Северный Ледовитый океан является одним из самых радиоактивных морских регионов на территории бывшего СССР. По словам западных экспертов, на морском дне лежат, разлагаясь, две атомные подводные лодки К-27 и К-159 и четыре реакторных модуля.