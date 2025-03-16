"Подводный Чернобыль": на дне Арктики гниют российские атомные субмарины

Операция по поднятию со дна Арктики двух субмарин будет стоить более 300 миллионов евро. К тому же, по словам военного эксперта Рубена Ф. Джонсона, у России нет технологий, способных провести подобную операцию.

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Северный Ледовитый океан является одним из самых радиоактивных морских регионов на территории бывшего Советского Союза. На морском дне лежат, разлагаясь, две атомные подводные лодки К-27 и К-159 и четыре реакторных модуля, пишет для издания 19FortyFive эксперт в области оборонных технологий и проектирования систем вооружения, бывший консультант Пентагона и нескольких правительств НАТО Рубен Ф. Джонсон.

В течение 17 лет Москва обещала, что эта "подводная могила" будет очищена, но лишь в марте 2020 года президент России Владимир Путин подготовил федеральный указ для проекта по подъему двух субмарин. Это позволило бы сократить количество радиоактивных материалов в Северном Ледовитом океане на 90 процентов.

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Эти две атомные подводные лодки содержат один миллион кюри радиации, что эквивалентно 25% излучения, выброшенного за первый месяц ядерной катастрофы на Фукусиме в Японии.

"Неудивительно, что эти две подлодки были названы "замедленным" Чернобылем России в море. Но это катастрофа, которая происходит уже давно и продолжает ухудшаться", — отмечает военный консультант.

Война и непреодолимые издержки

Одной из неприятных проблем постсоветского периода было количество атомных подводных лодок, которые все еще находились в строю, но нуждались в списании. Во время холодной войны США и СССР построили более 400 атомных подводных лодок. Их было так много, поскольку эти суда рассматривались обеими странами как неотъемлемая часть их оборонительной позиции и были стратегической необходимостью.

К 1990-м годам значительное количество этих лодок нужно было списать, но правильный вывод из эксплуатации и утилизация стали неразрешимой проблемой, с которой Россия не могла справиться экономически.

Свой стареющий флот Россия демонтировала при международном сотрудничестве, однако в последние годы эти усилия застопорились из-за войны в Украине, подчеркивает эксперт. Западные страны не горели желанием финансировать программу по утилизации устаревших атомных судов России, в то время как Москва тратила миллиарды на войну.

Европейский банк реконструкции и развития оценил, что операция по поднятию со дна Арктики двух субмарин будет стоить более чем 300 миллионов евро, пишет Джонсон. Однако из-за войны ЕБРР свернул эту программу, а россияне, столкнувшись с перспективой финансирования всего проекта самостоятельно, отложили его в "долгий ящик".

Кроме нежелания самостоятельно оплачивать очистку дна от радиоактивных отходов, у России попросту нет технологий для проведения таких сложных операций. После катастрофы подлодки "Курск" в 2001 году голландское спасательное судно подняло ее на поверхность, а не русские. И учитывая зверства, совершенные россиянами в войне против Украины, другие государства не будут добровольно предлагать свои услуги или деньги для этих усилий, констатирует автор.

Напомним, Великобритания представила передовую автономную подводную лодку Herne, разработанную для защиты жизненно важной подводной инфраструктуры от растущих угроз в Северном море.