"Підводний Чорнобиль": на дні Арктики гниють російські атомні субмарини

Операція з підняття з дна Арктики двох субмарин коштуватиме понад 300 мільйонів євро. До того ж, за словами військового експерта Рубена Ф. Джонсона, у Росії немає технологій, здатних провести таку операцію.

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Північний Льодовитий океан є одним із найбільш радіоактивних морських регіонів на території колишнього Радянського Союзу. На морському дні лежать, розкладаючись, два атомні підводні човни К-27 і К-159 і чотири реакторні модулі, пише для видання 19FortyFive експерт у галузі оборонних технологій і проєктування систем озброєння, колишній консультант Пентагону і кількох урядів НАТО Рубен Ф. Джонсон.

Протягом 17 років Москва обіцяла, що ця "підводна могила" буде очищена, але лише в березні 2020 року президент Росії Володимир Путін підготував федеральний указ для проєкту з підйому двох субмарин. Це дало б змогу скоротити кількість радіоактивних матеріалів у Північному Льодовитому океані на 90 відсотків.

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Ці два атомні підводні човни містять один мільйон кюрі радіації, що еквівалентно 25% випромінювання, викинутого за перший місяць ядерної катастрофи на Фукусімі в Японії.

"Не дивно, що ці два підводні човни були названі "уповільненим" Чорнобилем Росії в морі. Але це катастрофа, яка відбувається вже давно і продовжує погіршуватися", — зазначає військовий консультант.

Війна і непереборні витрати

Однією з неприємних проблем пострадянського періоду була кількість атомних підводних човнів, які все ще перебували в строю, але потребували списання. Під час холодної війни США і СРСР побудували понад 400 атомних підводних човнів. Їх було так багато, оскільки ці судна розглядалися обома країнами як невід'ємна частина їхньої оборонної позиції і були стратегічною необхідністю.

До 1990-х років значну кількість цих човнів потрібно було списати, але правильне виведення з експлуатації та утилізація стали нерозв'язною проблемою, з якою Росія не могла впоратися економічно.

Свій флот, що старіє, Росія демонтувала за міжнародної співпраці, проте останніми роками ці зусилля застопорилися через війну в Україні, підкреслює експерт. Західні країни не горіли бажанням фінансувати програму з утилізації застарілих атомних суден Росії, тоді як Москва витрачала мільярди на війну.

Європейський банк реконструкції та розвитку оцінив, що операція з підняття з дна Арктики двох субмарин коштуватиме понад 300 мільйонів євро, пише Джонсон. Однак через війну ЄБРР згорнув цю програму, а росіяни, зіткнувшись із перспективою фінансування всього проєкту самостійно, відклали його в "довгий ящик".

Крім небажання самостійно оплачувати очищення дна від радіоактивних відходів, у Росії просто немає технологій для проведення таких складних операцій. Після катастрофи підводного човна "Курськ" у 2001 році голландське рятувальне судно підняло його на поверхню, а не росіяни. І з огляду на звірства, вчинені росіянами у війні проти України, інші держави не будуть добровільно пропонувати свої послуги або гроші для цих зусиль, констатує автор.

Нагадаємо, Велика Британія представила передовий автономний підводний човен Herne, розроблений для захисту життєво важливої підводної інфраструктури від зростаючих загроз у Північному морі.