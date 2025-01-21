Британія розгортає передову субмарину для захисту Північного моря від загроз РФ (відео)

Безпілотний підводний апарат здатний занурюватися до 3 000 метрів, що значно перевершує можливості більшості сучасних субмарин. Це дає змогу Herne ефективно працювати навіть у найглибших точках океану.

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Велика Британія представила передовий автономний підводний човен Herne, розроблений для захисту життєво важливої підводної інфраструктури від зростаючих загроз. Нове судно є відповіддю на стратегічні виклики, зокрема на активність Росії, чиї підводні системи, як повідомляється, займаються моніторингом критично важливих енергетичних та інформаційних мереж у Північному морі. Про це 21 січня повідомили в Army Recognition.

Зазначається, що новий апарат покликаний контролювати акваторію, де прокладено волоконно-оптичні кабелі, що забезпечують глобальний інтернет-трафік, а також трубопроводи для транспортування енергоресурсів. Нещодавні розвідувальні дані вказують на використання Росією безлюдних підводних апаратів Головним управлінням глибоководних досліджень (ГУГД) для розвідки й можливого саботажу.

Нова ера підводних технологій

Підводний човен Herne розроблено британською компанією BAE Systems як автономне рішення для захисту підводної інфраструктури. Апарат вирізняється нестандартним підходом до конструкції. Його довжина становить 12 метрів, а вага варіюється від 8 до 10 тонн залежно від корисного навантаження.

Схема

На відміну від класичних підводних апаратів з єдиною циліндричною формою, Herne має герметичні носову і кормову секції, тоді як вантажні відсіки залишаються вільно заповнюваними. Ця модульна структура дає змогу замінювати корисне навантаження і джерела енергії менш ніж за годину.

Субмарина оснащена двома вантажними відсіками об'ємом по 2,5 м³ кожен, які можна об'єднати в єдиний відсік об'ємом 5 м³ для більших вантажів. Herne також може нести торпеди, підводні дрони, сенсорні матриці або якір для тривалого закріплення на морському дні.

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Однією з ключових переваг апарату є його глибина занурення — до 3 000 метрів, що значно перевершує можливості більшості сучасних підводних човнів. Це дає змогу Herne ефективно працювати навіть у найглибших точках океану.

Рух субмарини забезпечується двома електродвигунами, кожен з яких приводить у рух окремий гвинт. Така конструкція дає можливість продовжити місію навіть у разі відмови одного двигуна. Для управління використовуються бічні та вертикальні підрулювачі, що забезпечують високу маневреність.

Herne живиться від літієво-іонних акумуляторів, що дозволяє йому працювати автономно 7-10 діб. Однак розробники вже протестували версію з водневими паливними елементами, які збільшують запас ходу до 5 000 кілометрів і дозволяють апарату перебувати під водою до 45 днів.

Раніше повідомлялося, що матроси підводних човнів Королівського флоту стикаються з безліччю небезпек під час шестимісячної служби. Журналісти у зв'язку з цим описали будні британських моряків, які несуть службу на підводних човнах.