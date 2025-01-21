Британия развертывает передовую субмарину для защиты Северного моря от угроз РФ (видео)

Беспилотный подводный аппарат способен погружаться до 3 000 метров, что значительно превосходит возможности большинства современных субмарин. Это позволяет Herne эффективно работать даже в самых глубоких точках океана.

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Великобритания представила передовую автономную подводную лодку Herne, разработанную для защиты жизненно важной подводной инфраструктуры от растущих угроз. Новое судно является ответом на стратегические вызовы, в том числе на активность России, чьи подводные системы, как сообщается, занимаются мониторингом критически важных энергетических и информационных сетей в Северном море. Об этом 21 января сообщили в Army Recognition.

Отмечается, что новый аппарат призван контролировать акваторию, где проложены волоконно-оптические кабели, обеспечивающие глобальный интернет-трафик, а также трубопроводы для транспортировки энергоресурсов. Недавние разведывательные данные указывают на использование Россией необитаемых подводных аппаратов Главным управлением глубоководных исследований (ГУГИ) для разведки и возможного саботажа.

Новая эра подводных технологий

Подводная лодка Herne разработана британской компанией BAE Systems как автономное решение для защиты подводной инфраструктуры. Аппарат отличается нестандартным подходом к конструкции. Его длина составляет 12 метров, а вес варьируется от 8 до 10 тонн в зависимости от полезной нагрузки.

Схема

В отличие от классических подводных аппаратов с единой цилиндрической формой, Herne имеет герметичные носовую и кормовую секции, тогда как грузовые отсеки остаются свободно заполняемыми. Эта модульная структура позволяет заменять полезную нагрузку и источники энергии менее чем за час.

Субмарина оснащена двумя грузовыми отсеками объемом по 2,5 м³ каждый, которые можно объединить в единый отсек объемом 5 м³ для более крупных грузов. Herne также может нести торпеды, подводные дроны, сенсорные матрицы или якорь для длительного закрепления на морском дне.

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Одним из ключевых преимуществ аппарата является его глубина погружения — до 3 000 метров, что значительно превосходит возможности большинства современных подводных лодок. Это позволяет Herne эффективно работать даже в самых глубоких точках океана.

Движение субмарины обеспечивается двумя электродвигателями, каждый из которых приводит в движение отдельный винт. Такая конструкция дает возможность продолжить миссию даже при отказе одного двигателя. Для управления используются боковые и вертикальные подруливатели, обеспечивающие высокую маневренность.

Herne питается от литиево-ионных аккумуляторов, что позволяет ему работать автономно 7–10 суток. Однако разработчики уже протестировали версию с водородными топливными элементами, которые увеличивают запас хода до 5 000 километров и позволяют аппарату находиться под водой до 45 дней.

Ранее сообщалось, что матросы подводных лодок Королевского флота сталкиваются с множеством опасностей во время шестимесячной службы. Журналисты в связи с этим описали будни британских моряков, которые несут службу на подводных лодках