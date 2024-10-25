Жизнь на глубине: с какими трудностями сталкиваются моряки-подводники

В мире несколько флотов, эксплуатирующих подлодки разных классов. Британские моряки-подводники рассказали о своей службе.

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Матросы подводных лодок Королевского флота сталкиваются с множеством опасностей во время шестимесячной службы. Сейчас Подводная служба Королевского флота, которая была основана в 1901 году, эксплуатирует четыре подводные лодки с баллистическими ракетами (SSBN), класса Vanguard. И восемь подводных лодок флота (SSN), классов Trafalgar и Astute (еще две лодки класса Astute в настоящее время строятся). Все эти подводные лодки являются атомными. И моряки сталкиваются с множеством опасностей во время длительного пребывания в море. Об этом пишет Daily Mail.

Подлодка класса Vanguard

Нахождение вдали от семьи и друзей на протяжении месяцев, редкая возможность увидеть дневной свет и нахождение в темном отсеке судна на глубине сотен метров под водой в состоянии готовности к встрече с врагом — все это может негативно сказаться на здоровье подводников.

Утверждения, что экипаж атомной подводной лодки Королевского флота делится сладостями, когда продовольственные пайки подходят к концу, могут показаться тревожными, но на самом деле это меньшая из проблем. Шум в СМИ поднялся после того, как один из моряков-подводников рассказал, что медики опасались "катастрофы" из-за усталости и потери концентрации, поскольку пайки подходили к концу, а членам экипажа приходилось делить пачки сладостей и искать остатки еды.

"Это было ужасно. Если вы не были на вахте, вы старались меньше двигаться, чтобы не тратить энергию. А начальство отправляло вас спать, чтобы вы сжигали меньше калорий", — рассказал моряк, сообщив, что медики раздавали им таблетки кофеина. Впрочем, представитель Королевского флота отверг все обвинения.

Задачи подводного флота Британии

Подводный флот выступает в качестве последнего средства защиты страны, способного обрушить разрушительный шквал ядерных боеголовок с расстояния в тысячи км. При необходимости (хотя экипаж надеется, что никогда не получит этот сигнал) ядерные ракеты "Трайдент" на борту подлодки способны поразить цель на расстоянии 11 000 км.

Подлодки годами могут не подниматься на поверхность Фото: Dailymail.co.uk

Каждый из 150-метровых гигантов может патрулировать без обнаружения в течение нескольких месяцев, бесшумно скользя под волнами и производя собственный воздух и воду.

Однако в последнее время нехватка рабочих подлодок привела к увеличению продолжительности патрулирования. Раньше моряки служили по два месяца, теперь – по 6-7 месяцев.

Помимо риска для жизни и здоровья, ради защиты берегов Великобритании от вражеских судов, моряки вынуждены проводить длительное время внутри металлического судна под водой, будучи полностью отрезанными от своих семей и внешнего мира.

Здесь нет свежего воздуха и кислорода, а дневной свет — большая редкость, поскольку эти совершенно секретные подводные лодки скрываются на глубине.

В любой момент они могут столкнуться с врагом лицом к лицу или тушить пожар, вспыхнувший на борту.

Подлодка HMS Anson Фото: Королевский военно-морской флот Великобритании

У некоторых членов экипажа может развиться "носовая слепота", влияющая на обоняние, поскольку воздух постоянно очищается от угарного газа.

Однако другие обнаруживают, что столь длительное пребывание в изоляции может повлиять на их восприятие расстояний, когда они наконец возвращаются на сушу, ведь на борту подлодки они видят не более, чем на 10 метров.

Как устроен быт на подводной лодке

Теоретически субмарина может патрулировать годами без необходимости дозаправки. Однако экипаж столько не выдержит.

Прежде всего, морякам-подводникам нужно нормально питаться. Типичное меню включает в себя жареный бекон и сосиски на завтрак, чили-курицу и говяжий рулет, рыбу с картофелем, различные виды карри и фахитас (мясо с овощами).

Бывшие подводники Пит Хобсон и Фил Лакстон прослужили более 50 лет в Королевском флоте, а сейчас они волонтеры в музее подводных лодок Королевского флота в Госпорте, Хэмпшир. Именно там хранится последняя сохранившаяся британская подводная лодка времен Второй мировой войны — HMS Alliance.

Бывшие подводники Пит Хобсон и Фил Лакстон Фото: Instagram Submarine Family

Фил служил штурманом на первых атомных подводных лодках британского флота в начале операции "Непреклонный" — задачи постоянного сдерживания на море. Во время одного из патрулей он находился на борту подводной лодки, которая загорелась, когда они находились прямо под "интересной лодкой", за которой они "украдкой" наблюдали. Тогда обнаружения удалось избежать. Фил намекнул, что это была советская подлодка.

Пожар на подводной лодке — серьезная ситуация. Огонь сжигает кислород экипажа и заменяет его токсичным дымом, углекислым газом и угарным газом. Но они случаются довольно часто из-за перегрева оборудования.

"Подводная лодка начала наполняться дымом. Мы вытащили маски, так как на подлодке дыхательные системы расположены по всей лодке, и остались там, где были, пока пожар не потушили, а воздух не очистился", — рассказал моряк-ветеран.

Пит большую часть Холодной войны находился на дизель-электрических лодках и наконец в 2000 году получил возможность дышать свежим воздухом. Он рассказал, что тогда он уходил в море на два месяца и его распорядок дня был очень скучным: "Вы либо находитесь на вахте, либо после нее едите, спите или смотрите фильм". У них даже был спортзал в опасном соседстве рядом с торпедами.

"Вы там с определенной целью. Вы несете вахту и у вас есть работа. Вы работаете все время. Вы работаете с воскресенья по субботу. Три смены по четыре часа в течение дня и две смены по шесть часов в течение ночи. В диспетчерской в ​​ночное время мы используем спецосвещение, когда все становится красным", — Пит объясняет, что это делают по двум причинам: чтобы глаза моряков приспособились на случай, если подлодке придется всплыть и нужно будет осмотреться, а также для того, чтобы дать представление о биологических часах.

Экипаж на подлодках спит по очереди Фото: Instagram Submarine Family

Экипажи подводных лодок традиционно получают "бонус за знания" во время пребывания в море, поскольку они должны уметь управлять системами в чрезвычайной ситуации или уметь предотвращать затопление. До появления ядерной энергетики подводным лодкам приходилось регулярно всплывать на поверхность, чтобы пополнить запасы кислорода или запустить дизельные двигатели для подзарядки электрических батарей.

Где-то в океане сейчас находится подводная лодка класса Vanguard на глубине более 300 метров, движущаяся со скоростью три узла. Большинство членов команды никогда не узнают, где они находятся и какие задачи перед ним ставят в случае экстремальной ситуации.

Напомним, в сентябре стало известно, что в реке Янцзы затонула новейшая подводная лодка Китая класса Zhou. В КНР пытались скрыть, что подлодка пошла на дно возле пирса во время строительных работ.