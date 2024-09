Атомная подлодка затонула в верховье Янцзы, недалеко от Ухани: Китай пытался скрыть аварию, — AP (фото)

Подлодка, о которой идет речь, вероятно, затонула в период с мая по июнь. На спутниковых снимках видны подъемные краны, которые были бы нужны, чтобы ее поднять со дна реки.

Спутниковые снимки показали, что новейшая атомная подводная лодка класса Zhou затонула возле пирса во время строительных работ. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на заявления американских военных чиновников.

Место, где затонула китайская подлодка

Случай произошел на верфи недалеко от города Ухань и стал серьезной неудачей для Пекина, стремящегося построить крупнейших в мире флот, отмечают журналисты. КНР все настойчивее заявляет о своих притязаниях, по сути, на все Южно-китайское море — важный международный торговый путь.

Подлодка, о которой идет речь, вероятно, затонула в период с мая по июнь. На спутниковых снимках видны подъемные краны, которые были бы нужны для подъема лодки со дна реки, сообщил представитель США на условиях анонимности.

Китайское посольство в Вашингтоне в четверг заявило, что "не знакомо с ситуацией", и что у него нет об этом сведений.

Представитель США сказал, что "неудивительно", что китайский флот пытается скрыть произошедшее. Дальнейшая судья подлодки остается неизвестной.

Впервые о затонувшей подлодке сообщило издание The Wall Street Journal. Томас Шугарт, бывший американский подводник и аналитик Center for a New American Security узнал о произошедшем в июле, но тогда еще не было известно, что речь о подлодке класса Zhou.

На спутниковых снимках Planet Labs PBC, к которым получило доступ агентство The Associated Press, видна подлодка на судоверфи Шуанлю (Shuangliu) на реке Янцзы.

На снимки за 15 июня подлодка уже полностью или частично погружена в воду, вокруг — краны и прочее спасательное оборудование. С помощью плавучих бонов вокруг подлодки пытаются не допустить утечки масла и других материалов.

На снимках, сделанных 25 августа, видна подводная лодка в том же доке, что и затонувшее судно. Неясно, была ли это та же самая лодка.

Неизвестно, было ли на подлодке ядерное топливо, и работал ли реактор. Но данных об утечке радиации в этом районе не поступали.

По состоянию на 2023 год было известно, что у Китая — шесть атомных субмарин с баллистическими ракетами, шесть ударных атомных подлодок и 48 дизельных подлодок.

