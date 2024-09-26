Китай грозит большой дубиной: опубликовано фото баллистической ракеты, способной долететь до США

В КНР запустили межконтинентальную баллистическую ракету. И военные опубликовали эффектные фото, что является редким случаем.

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26 сентября официальный Пекин опубликовал фотографию, на которой запечатлен состоявшийся накануне запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной достичь большей части континентальной части Соединенных Штатов. Это редкое явление, отмечают в Newsweek.

Фото было опубликовано China Junhao, медиа китайских военных. Фото демонстрируют испытательный запуск. Но при этом не раскрыт тип ракеты и место проведения испытания. На фотографии видно, что ракета была запущена с транспортно-установочной пусковой установки. Запуск проверил "оружейные характеристики" и эффективность военной подготовки и достиг желаемых целей, согласно China Junhao.

Предполагается, что ракета была запущена с острова Хайнань , южной китайской островной провинции, обращенной к Южно-Китайскому морю . Ее фиктивная боеголовка приводнилась 11 000 км к северу от Таити во Французской Полинезии.

Китайский военный обозреватель в социальных сетях сообщил, что пусковая установка стратегических баллистических ракет, которая пересекла море и прибыла на остров для проведения испытательного запуска, стала историческим и крупным прорывом.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Китае Фото: China Junhao

Предполагается, что ракета на фото – это DF-31AG. Так считает Анкит Панда, аналитик по ядерной политике в Фонде Карнеги. Сообщается, что ее дальность составляет около 11 120 км, что позволяет ей достигать большей части континентальной части США из большинства районов ее развертывания в Китае.

Между тем, Министерство обороны США в среду подтвердило, что получило "некоторое предварительное уведомление" от Китая об испытании. Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, упомянула полученное предупреждение от КНР и оценила его, как позитивное, поскольку оно предотвращает "неправильное восприятие или просчет".

Она назвала уведомление Пекина мерой укрепления доверия, и Вашингтон надавил на Пекин, требуя более регулярных уведомлений о запусках баллистических ракет и космических аппаратов. Китайские военные заявили, что "соответствующие страны" были уведомлены об испытании заранее.

У Китая есть двустороннее соглашение с Россией о взаимном уведомлении о запусках баллистических ракет, но нет соглашения с США. Китай также не присоединился к Гаагскому кодексу поведения, который требует от стран-членов предоставлять уведомления о предварительных запусках.

Что известно о китайских межконтинентальных ракетах

В октябре 2023 года Пентагон заявил, что Китай обладает 500 пусковыми установками для 350 межконтинентальных баллистических ракет, класса баллистических ракет с дальностью полета более 5500 км. Межконтинентальные баллистические ракетные силы страны состоят из действующих DF-5, DF-31 и DF-41.

DF-31 была первой твердотопливной дорожно-мобильной межконтинентальной баллистической ракетой Китая с дальностью полета 7120 км. Ракета, которая была представлена ​​в 2006 году, не могла достичь континентальной части США из районов ее развертывания в Китае.

Испытания ракеты DF-26 в Китае

По крайней мере три версии DF-31, DF-31A, DF-31AG и шахтный вариант, были произведены с увеличенной дальностью и улучшенной маневренностью. DF-31AG — это та же ракета, что и DF-31A, но с новой пусковой установкой, которая имеет улучшенные характеристики.

Испытание китайской межконтинентальной баллистической ракеты состоялось в то время, когда авианосец КНР "Ляонин" находился в Филиппинском море, окраинном море западной части Тихого океана, вместе с пятью другими военными кораблями, включая четыре эсминца и быстроходный боевой корабль поддержки.

Напомним, днем ранее стало известно, что в Китае Россия тайно производит дрон "Гарпия", похожий на иранский "Шахед", но имеющий ряд отличий.