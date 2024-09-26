Впервые за 40 лет: Китай провел запуск межконтинентальной баллистической ракеты (видео)

Ракета пролетела 12 тысяч км упала в южной части Тихого океана, неподалеку от островов Французской Полинезии. Эксперты полагают, что КНР запустил ракету DF-41, DF-31 или же жидкотопливную DF-5, которая существует в нескольких модификациях.

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Китай 25 сентября провел испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в Тихий океан, что вызвало опасения по поводу безопасности в регионе. Согласно заявлению Министерства обороны Китая, ракета с фиктивной боеголовкой упала в заданной точке моря, сообщает агентство "Синьхуа".

Испытание, проведенное Ракетными войсками Народно-освободительной армии (НОАК), стало частью ежегодной подготовки и было выполнено в соответствии с международным правом. По словам обозревателей, такие запуски Китай проводит достаточно редко: последний известный случай произошел в 1980 году, когда ракета была запущена в южную часть Тихого океана.

Судя по навигационным данным системы NOTAM (NOtice To Air Missions), КНР запустила МБР с острова Хайнань. Она пролетела около 12 000 км и упала в южной части Тихого океана, неподалеку от островов Французской Полинезии.

Пекин не уточнял, какую конкретно МБР он использовал, однако эксперты считают, что это могла быть трехступенчатая твердотопливная ракета DF-41, DF-31 или двухступенчатая жидкотопливная DF-5, которая существует в нескольких модификациях.

Как сообщили в Defense News, новое испытание привлекло внимание, поскольку Китай обычно проводит подобные запуски в западные пустыни со своего восточного побережья. Однако в этот раз ракета упала в международные воды, что вызвало сравнения с испытаниями ракетного флота США. По словам аналитиков, это шаг, демонстрирующий растущие амбиции Китая в качестве мировой ядерной державы.

Комментарии аналитиков

Такие эксперты, как старший научный сотрудник Фонда Карнегии Джеймс Актон и Джеффри Льюис из Центра Джеймса Мартина подчеркивают, что Китай демонстрирует свою способность действовать как ведущая ядерная держава, участвуя в гонке вооружений с США. А это испытание может служить сигналом как для внутренней аудитории Китая, так и для мирового сообщества, указывая на растущую уверенность Пекина в своей военной мощи.

"Китайское правительство всегда ставило дипломатические вопросы на первое место по сравнению с оперативной готовностью. Это просто другой Китай. Это Китай, который не чувствует себя ограниченным", — отметил Льюис.

Между тем, напряженность остается высокой из-за Тайваня и Филиппин, где армия США разместила свою новую ракетную систему средней дальности, известную как Typhon, на Северном Лусоне. В среду 25 сентября два филиппинских чиновника заявили, что США и Филиппины договорились оставить систему там на неопределенный срок для сдерживания Китая.

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Напомним, на учениях RIMPAC, которые проходили в августе у берегов Гавайев, США успешно запустили противокорабельную стелс-ракету LRASM большой дальности. Эксперты полагают, что данный вид вооружения является одним из самых эффективных против армии КНР.