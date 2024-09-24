В Китае показали боевую работу противотанковой ракеты HJ-10: особенности оружия

Особенностью HJ-10 является ее усовершенствованная система наведения, позволяющая оператору не только контролировать ракету в процессе полета, но и корректировать курс ракеті или даже перенаводить ее на другую цель после запуска.

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В Китае 23 сентября продемонстрировали редкие кадры пуска противотанковой ракеты HJ-10 (ПТУР) с бронемашины MV3. Эти кадры предоставляют ценную информацию о возможностях системы, разработанной корпорацией NORINCO, которая пополнила арсенал передовых китайских вооружений, сообщает Army Recognition.

Технические характеристики HJ-10

Ракета HJ-10, также известная как "Красная стрела 10", оснащена тандемной фугасной боеголовкой (HEAT), способной пробивать до 1400 мм стальной брони, даже если она защищена динамической защитой. Максимальная дальность действия ракеты составляет 10 км, что позволяет атаковать цели на значительном расстоянии.

Данная ПТУР имеет цилиндрическую конструкцию с полусферической носовой частью и раскладывающимися Х-образными крыльями, которые обеспечивают ей устойчивость в полете. Длина ракеты составляет 1850 мм, диаметр — 165 мм, а вес при запуске — 43 кг. В полете ракета развивает скорость до 150 м/с, а на финальном этапе она может разогнаться до 230 м/с.

Особенностью HJ-10 является ее усовершенствованная система наведения, которая использует комбинацию телевизионной и инфракрасной съемки, а также инерциальной системы и двустороннего оптоволоконного канала передачи данных. Это позволяет оператору не только контролировать ракету в процессе полета, но и корректировать ее курс или даже перенаводить на другую цель после запуска. В будущем планируется заменить оптоволоконную систему на радиоканал, что повысит гибкость применения ракеты.

Боевое применение и потенциал

HJ-10 способна поражать цели как в лобовой атаке, так и сверху, что позволяет эффективно бороться как с танками и бронетехникой, так и с низколетящими вертолетами. Различные варианты боеголовок, включая тандемную HEAT и боеголовку с "проникающим ядром", расширяют спектр боевых задач, которые может выполнять эта система.

Кроме того, платформа MV3 на базе вездеходного шасси позволяет быстро развертывать систему в самых различных условиях, что повышает мобильность и маневренность войск.

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