Не начинать первыми: Китай увеличивает ядерный арсенал, а США готовятся к проблемам

Пентагон прогнозирует, что Китай к 2030 году будет иметь тысячу ядерных боеголовок и его арсенал будет расти на 100 ед. ежегодно. Другая проблема США — появление атомных бомб у новых стран и исчезновение существующих ограничений и запретов.

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Китай публично обратился к ООН, чтобы упорядочить применение ядерного оружия теми странами, которые имеют такой арсенал. Впрочем, эти заявления прозвучали во время ускоренного роста выпуска собственных атомных бомб. О том, что означают заявления Китая и каковы прогнозы США, рассказало издание The Financial Times.

Журналисты сообщили, что представители Пекина "начали дипломатическое наступление в Женеве". В частности, они предлагают ввести новые ограничения на применение ядерного оружия. При этом обвиняли США, которые якобы наоборот не против эскалации, поскольку "угрожают", что будут защищать союзников в случае атаки. Предложение прозвучало 2 августа во время совещания по Договору о нераспространении, пояснило издание.

"Ядерная политика "неиспользования первым" все больше становится важным консенсусом и приоритетом в международном контроле над вооружениями", — привели в статье суть предложения.

Чиновники Китая убеждают, что важно иметь дополнительную договоренность между владельцами ядерного оружия. В китайском предложении указано, что каждая из стран должна обязаться первой его не применять. FT отметило, что видят два аспекта по этому вопросу. Во-первых, заявление говорит о том, что КНР хотела бы показать свою активность на мировой арене и такую же влиятельность и весомость, как США. Во-вторых, Китай одновременно ускорил производство ядерного оружия. По оценкам американцев, китайцы будут иметь 1 000 боеголовок к 2030 году.

Какова реакция США

В статье указывается, что США, как и другие владельцы ядерного арсенала, пока не откликнулись на предложение Китая. Впрочем, эксперты назвали проблему, которая является приоритетной для американцев в ближайшем будущем. По их мнению, вскоре появятся новые страны, которые будут иметь атомные бомбы. Поэтому они пытаются понять, как упорядочить мир, в котором "исчезнут ограничения на арсеналы ядерного оружия".

Оружие Китая — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал об исследовании американских аналитиков по боеголовкам Китая, опубликованном в октябре 2023 года. Аналитики подсчитали, что в течение года КНР построила еще 100 атомных бомб и имеет программу, согласно которой нарастит арсенал до 1 тыс. к 2030 году, до 1 500 — в 2035, и обгонит своих соперников в 2049.

В справочнике SIPRI можно увидеть, какие страны обладают ядерным оружием и в каком количестве: США (5 800), Россия (6 375), Великобритания (215), Франция (290), КНР (320), Индия (150), Пакистан (160), КНДР (30-40), также, предполагают, Израиль (90). При этом пять из них, США, Россия, Великобритания, Франция, КНР заключили соглашение о нераспространении. Аналитики подсчитали, что в 2020 году в мире было 13,4 тыс. атомных бомб, из них "развернуты оперативными силами" — 3 720, в повышенной готовности — 1 800. США и Россия владеют 93% боеголовок. Запад обеспокоен, что атомную бомбу получит Иран, который враждует с Израилем: отчеты о такой вероятности публикуют аналитические центры.

Напоминаем, в апреле украинский военный эксперт сообщил, что РФ обладает старым ядерным арсеналом, который может быть на половину неработоспособным. Между тем в июле ГУР Минобороны рассказал о ядерном хранилище "Феодосия-13", которое россияне восстановили в оккупированном Крыму.