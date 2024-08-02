Не починати першими: Китай збільшує ядерний арсенал, а США готуються до проблем

Пентагон прогнозує, що Китай до 2030 року матиме тисячу ядерних боєголовок і його арсенал зростатиме на 100 одиниць щороку. Інша проблема США — поява атомних бомб у нових країн і зникнення наявних обмежень та заборон.

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Китай публічно звернувся до ООН, щоб впорядкувати застосування ядерної зброї тими країнами, які мають такий арсенал. Втім, ці заяви пролунали під час прискореного зростання випуску власних атомних бомб. Про те, що означають заяви Китаю і які прогнози США, розповіло видання The Financial Times.

Журналісти повідомили, що представники Пекіну "почали дипломатичний наступ в Женеві". Зокрема вони пропонують запровадити нові обмеження на застосування ядерної зброї. Водночас звинувачували США, які начебто навпаки не проти ескалації, оскільки "погрожують", що будуть захищати союзників у випадку атаки. Пропозиція пролунала 2 серпня під час наради щодо Договору про нерозповсюдження, пояснило видання.

"Ядерна політика "невикористання першим" дедалі більше стає важливим консенсусом і пріоритетом у міжнародному контролі над озброєннями", — навели у статті суть пропозиції.

Урядовці Китаю переконують, що важливо мати додаткову домовленість між власниками ядерної зброї. У китайській пропозиції зазначено, що кожна з країн повинна зобов'язатись першою її не застосовувати. FT зауважило, що бачать два аспекти щодо цього питання. По-перше, заява говорить про те, що КНР хотіла б показати свою активність на світовій арені і таку ж впливовість та вагомість, як США. По-друге, Китай одночасно прискорив виробництво ядерної зброї. За оцінками американців, китайці матимуть 1 000 боєголовок до 2030 року.

Яка реакція США

У статті йдеться, що США, як і інші власники ядерного арсеналу, поки що не відгукнулися на пропозицію Китаю. Втім, експерти назвали проблему, яка є пріоритетною для американців у найближчому майбутньому. На їхню думку, незабаром з'являться нові країни, які матимуть атомні бомби. Тому вони намагаються зрозуміти, як впорядкувати світ, у якому "зникнуть обмеження на арсенали ядерної зброї".

Зброя Китаю — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про дослідження американських аналітиків щодо боєголовок Китаю, опубліковане у жовтні 2023-го. Аналітики підрахували, що протягом року КНР збудувала ще 100 атомних бомб і має програму, згідно з якою наростить арсенал до 1 тис. до 2030 року, до 1 500 — у 2035-му, і перевищить своїх суперників у 2049.

У довіднику SIPRI можна побачити, які країни володіють ядерною зброєю і у якій кількості: США (5 800), Росія (6 375), Велика Британія (215), Франція (290), КНР (320), Індія (150), Пакистан (160), КНДР (30-40), також, припускають, Ізраїль (90). Водночас п'ять із них, США, Росія, Велика Британія, Франція, КНР, уклали угоду про нерозповсюдження. Аналітики підрахували, що у 2020 році у світі було 13,4 тис. атомних бомб, з них "розгорнуті оперативними силами" — 3 720, у підвищеній готовності — 1 800. США та Росія володіють 93% боєголовок. Захід стурбований, що атомну бомбу отримає Іран, який ворогує з Ізраїлем: звіти про таку ймовірність публікують аналітичні центри.

Нагадуємо, у квітні український військовий експерт повідомив, що РФ володіє старим ядерним арсеналом, який може бути на половину недієздатним. Тим часом у липні ГУР Міноборони розповів про ядерне сховище "Феодосія-13", яке росіяни відновили в окупованому Криму.